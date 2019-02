Trond Giske vil bli nestleder i Trøndelag Ap

Innenriks

Valgkomiteen i fylkespartiet satt mandag kveld i diskusjoner om hvorvidt Giske skal få plass i styret i Aps største fylkeslag, men klarte ikke å bli enige om en innstilling etter et fem timer langt møte.

Giske meldte sitt kandidatur i siste øyeblikk. Kort tid før valgkomiteen møttes for å bli enige om hvem de mener bør utgjøre det nye styret i Trøndelag Ap, leverte Trondheim Ap en liste med forslag. På listen står Trond Giske, får VG opplyst.

Ifølge VG skal Giske i samtaler med partikolleger ha gitt uttrykk for at han ønsker å tiltre som nestleder i fylkespartiet – ved siden av dagens nestleder May Britt Lagesen.

Adresseavisen får opplyst at dette ikke er ønskelig fra verken Lagesen eller flere andre i tidligere Nord-Trøndelag Ap.

Vinteren 2017/18 behandlet Arbeiderpartiet til sammen et tjuetalls varslingssaker om seksuell trakassering og upassende oppførsel mot ulike personer i partiet. Flere av varslene omhandlet Giske, og saken endte med at han 7. januar i fjor måtte trekke seg fra nestledervervet.

VG har mandag snakket med kilder som sier Giske den siste tiden skal ha vært i kontakt med flere sentrale politikere i Trøndelag Ap og, ifølge kildene, lansert sitt eget kandidatur til fylkesstyret.