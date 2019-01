Ap stuper på ny meningsmåling

Innenriks

– De siste ukene har vært preget av regjeringsforhandlingene og posisjonene der. Det har handlet mindre om Arbeiderpartiets politikk, sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik til Dagens Næringsliv.

Hun tror Aps plass i skyggen av regjeringsforhandlingene er årsaken til nedgangen.

Dersom meningsmålingen var et valgresultat, ville det likevel blitt rødgrønt flertall. De fire partiene i Erna Solbergs utvidede regjering ville endt med 79 stortingsmandater – mot 87 for Ap, Sp og SV. Årsaken til det er at KrF er under sperregrensen på målingen og bare får 3 mandater.

Senterpartiet stiger 1,2 prosentpoeng fra desember og får en oppslutning på 13,4 prosent. SV går også fram 1,4 prosentpoeng til en oppslutning på 6,9 prosent.

Blant regjeringspartiene går Frp fram 1,3 prosentpoeng til 13,3 prosent. Ellers er det bare mindre endringer. Aps fall og Rødts nedgang fra 4,8 til 3,1 prosent er de eneste endringene som er større enn feilmarginene.

For de øvrige partiene er resultatene som følger (endring fra desember i parentes): Høyre 23,6 (-0,7) Frp 13,2 prosent (+1,3), KrF 3,5 prosent (0), Venstre 4,3 prosent (+0,1). MDG 3,8 prosent (+1,4) og Rødt 3,1 prosent (-1,8).

Målingen er gjennomført av Sentio Research for Dagens Næringsliv mellom 15. og 21. januar og er basert på 1.000 intervjuer. Feilmarginen er mellom 1 og 3,4 prosentpoeng.

