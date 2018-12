Slutt på privatbilparkering i Oslo sentrum

Innenriks

Samtidig som de siste privatbilparkeringsplassene blir fjernet, etableres det 40 nye handikapplasser, såkalte HC-plasser, reservert for bevegelseshemmede slik at totalen blir 128 plasser for denne gruppen i Oslo sentrum.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), sier Oslo sentrum er for dårlig tilrettelagt for folk som bor i Oslo og ønsker å bruke byen, spesielt barn, unge og eldre.

– Å sette av store arealer til parkering og støyende biltrafikk går ut over bylivet. Vi ønsker heller å bruke plassen til for eksempel grøntområder, trivelige gågater, uteserveringer, lekeplasser og gratis sitteplasser, sier hun.

– Derfor har vi lenge jobbet med å gradvis fjerne all privatbilparkering i sentrum. Nå fjerner vi altså de siste parkeringsplassene for privatbiler, sier Marcussen.

Samtidig økes antallet næringsparkeringsplasser til 127, og det blir etablert flere på- og avlastningssoner for næringslivet.

– Da blir det enklere for håndverkere og de som skal levere varer, å gjøre jobben sin i sentrum. For privatpersoner vil det fortsatt være mulig å bruke de over 9.000 parkeringsplassene som er tilgjengelige i parkeringshusene langs Ring 1, sier MDG-byråden.

Hun sier at antallet HC-plasser i sentrum er økt med over 50 prosent siden byrådet begynte å fjerne privatbilparkeringen i Oslo.

– Det handler om at alle skal ha muligheten til å være en deltaker i bylivet i byen vår, sier Marcussen.

Det blir heller ikke mulighet for å parkere motorsykler i sentrumsgatene heretter.

