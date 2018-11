Gardermoen til topps i ny kåring

Innenriks

Avinor opplyser i en pressemelding at Norges hovedflyplass har gått til topps i kåringen CAPAs Aviation Awards for Excellence, i kategorien for flyplasser med over 10 millioner passasjerer i året.

– Dette er en fin anerkjennelse til oss og alle som jobber på lufthavnen. Vi jobber hver dag for å bli oppfattet som en lufthavn i europeisk toppklasse og dette viser at vi er godt stykke på vei, sier Øyvind Hasaas, lufthavndirektør på Oslo lufthavn.

Prisen deles ut av Centre of Aviation (CAPA), som driver med markedsanalyse i fly- og reiseindustrien.

I juryens begrunnelse trekker CAPA fram planleggingen og oppstarten av den nye terminalen, arbeidet med ruteutvikling, nye utvidelser og miljøarbeidet, deriblant elektriske fly.

