Drapssiktet 16-åring framstilles for fengsling

Innenriks

Gutten har siden onsdag vært innlagt på sykehus hvor han er behandlet for en skade, opplyser hans forsvarer, advokat Lorentz Stavrum, til VG. Advokaten vil ikke si noe om hva slags skade gutten får behandling for.

Fredag klokka 12.30 blir 16-åringen framstilt for varetekt i Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer. Stavrum sier til NTB torsdag kveld at det er uavklart om 16-åringen vil møte i fengslingsmøtet. Det er også uavklart hvordan gutten stiller seg til politiets siktelse om drap. Han er ikke blitt formelt avhørt.

– Han har det forferdelig. Han er jo blitt gjort kjent med siktelsen. Det er klart at for noen som blir siktet for drap, så er dette en ufattelig tragedie, sier Stavrum til VG.

Lensmannskontoret på Vinstra fikk en telefonoppringning om det som ble beskrevet som en alvorlig hendelse midt i et boligområde på Sorperoa like før klokken 16 onsdag ettermiddag. En politipatrulje rykket ut og var på stedet etter om lag ti minutter. Polititjenestemennene var bevæpnet og pågrep gutten et par minutter senere. Samtidig var ambulansepersonell framme på stedet og startet førstehjelp så fort politiet klarerte åstedet.

Innlandet politidistrikt opplyste torsdag ettermiddag at de ikke vil gi ytterligere opplysninger i saken før fredag ettermiddag.

(©NTB)