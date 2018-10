Hareide tror fortsatt han kan vinne

Innenriks

Hareide har hasteinnkalt landsstyret til en telefonkonferanse mandag kveld etter at Rogaland i helgen valgte å sende en nesten helblå delegasjon til det kommende landsmøtet.

Hareide sier kveldens møte er kommet i stand fordi flere fylkesledere har tatt kontakt og ønsket et møte.

– Det er selvfølgelig fylkesårsmøtene som står foran oss som er temaet, men vi legger ikke opp til noen føringer eller endringer i spillereglene (for delegatutvelgelse, red.anm.), sier han til NTB.

Telefonkonferanse

Hareide og 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal delta i telefonkonferansen fra en bil underveis til kveldens fylkesårsmøte i Buskerud KrF. Møtet skal styres av 1. nestleder Olaug Bollestad som befinner seg i Rogaland.

– Tror du dine muligheter til å vinne på årsmøtet er svekket når lokallag og fylkeslag velger å sende så godt som rene flertallsdelegasjoner?

– Jeg tror dette er åpent, og støtten jeg fikk av Rogaland fra en tredel av delegatene, var større enn jeg egentlig hadde forventet, sier Hareide.

Overrasket

– Men den støtten vil ikke komme til uttrykk når det skal stemmes 2. november. Hva synes du om det?

– Det kommenterte jeg på lørdag, og jeg har ikke behov for å ytterligere kommentere det i dag, sier Hareide.

Lørdag uttalte partilederen at han var overrasket over at Rogaland KrF ikke valgte å lytte til rådet fra partiledelsen om å sørge for at begge sider blir representert på landsmøtet og at han håpet de andre fylkeslagene ikke fulgte Rogalands eksempel.