Hareide gruer seg til landsmøtet

Det var stinn brakke under et bokarrangement på Hunsfos Næringspark i Vennesla, da norsk politikks for tiden mest omtalte politiker stilte for å prate om boken sin «Det som betyr noe» onsdag kveld.

Hareide fortalte at boken, som ble lansert tidligere i høst, ble en mulighet for ham til å se det store bildet og de lange linjene for partiet.

– I valgkampen i fjor følte jeg at jeg ble dratt i alle retninger, og jeg fikk også tittelen «tåkefyrsten». Jeg følte nok også at jeg fortjente den litt, medga Hareide muntert og til latter fra salen.

– Å skrive boken ble en måte å finne ut av hva jeg ville, fortalte han.

-Folk støtter meg

Med bokutgivelsen og den etterfølgende historiske talen til partiet 28. september, har Hareide definitivt kommet ut av tåkeheimen.

Partilederens krystallklare råd om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og felle regjeringen Solberg, tok mange både i og utenfor KrF på senga. Nå får han fra noen hold kritikk for å ha vært for tydelig. Hareide mener det var viktig og nødvendig.

– Jeg vet at partiet forventet at jeg skulle komme med et tydelig råd. Og det er godt å merke at partiet er fornøyd med det. Det folk sier til meg, er at de støtter meg og de synes jeg er modig, selv om ikke alle er enige med meg, forteller Hareide.

Han får støtte fra KrFs ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen, som var til stede i salen.

– Jeg er ikke enig med konklusjonen hans, men jeg takker Hareide for det rommet han har gitt oss i politikken. Jeg har veldig sansen for måten han har gjort det på og at vi tør å ta denne diskusjonen, sier han til NTB.

Gruer seg

På spørsmål fra bokbader John Terje Ruenes medgikk Hareide at han gruer seg «litt» til landsmøtet 2. november, når partiet skal felle sin dom over rådet han har gitt.

– Jeg føler jo at mye står på spill, så, ja, jeg gruer meg litt. Samtidig er jeg avslappet, fordi jeg har gitt et råd jeg føler meg veldig trygg på, utdyper Hareide til NTB.

Han vil ikke si hva han gjør dersom han ikke får partiet med seg.

– Jeg satser på å vinne og vil ikke spekulere på hva som skjer hvis jeg taper. Jeg har sagt til partiet at nå er det lov å være enig og uenig, sier Hareide.

Advarer Høyre

De siste dagene har representanter for regjeringspartiene – med statsminister Erna Solberg (H) i spissen – gått i strupen på Hareide. I et intervju med DN tirsdag sa Solberg at Hareides snuoperasjon kan utfordre tilliten til det politiske systemet og at mange ville kunne oppleve det som mangel på demokrati og et maktbehov.

Til Dagbladet hevder Frps Carl I. Hagen at Hareide kommer med hatretorikk om Frps verdier, og på sosiale medier harselerer politikere på høyresiden med Hareide og legger ut TV-klipp fra valgkampen i fjor der han bedyrer støtte til Erna Solberg.

Hareide advarer regjeringspartiene mot å gå for langt.

– Høyre er nok de som har jobbet mest organisert for å påvirke den interne beslutningsprosessen KrF skal gjøre. Jeg forstår at det har stor betydning for Høyre om de blir sittende i regjering. Men prøver en for sterkt å påvirke, så blir det gjennomskuet, sier Hareide til NTB.

Hareide sier han ble overrasket over ordbruken til statsminister Erna Solberg.

– Når hun sier at dette utfordrer tilliten til demokratiet, så vil jeg si at demokratiet handler jo om flertall. Og den regjeringen Erna har i dag, den har ikke flertall, påpeker han.

