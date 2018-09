Politiet etterforsker funn av død mann i 30-årene i Levanger

Innenriks

– Vi fikk melding fra en turgåer om funn av en død person på en sti på Staupshaugen i Levanger klokken 15.20. Vi har hatt en politienhet framme på stedet og besluttet at dette trenger å etterforskes litt mer grundig. Vi sender ut kriminalteknikere for å avklare hva dette dreier seg om, og har foreløpig kategorisert det som et mistenkelig dødsfall, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Stedet der den døde personen ble funnet, er i nærheten av både bolighus og forretninger. Den døde er en mann i 30-årene.

– Funn på stedet gjør at vi anser dødsfallet som mistenkelig, opplyser politiet.

Politiet sperret umiddelbart av området rundt stedet der den døde mannen ble funnet. Politiet startet søk med politihund og gjennomførte også en rundspørring i området.

– Vi kjenner ikke hendelsesforløpet, men vi har sperret av det meste av Staupshaugen. Krimteknikere jobber på funnstedet, og vi er også i gang med en rundspørring blant dem som bor nærmest stedet hvor mannen ble funnet, sier politiets innsatsleder Rune Reinsborg til Trønder-Avisa.

