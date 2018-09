Tenåring skutt i beinet av politiet etter dobbeltdrap i Trondheim

Innenriks

Den første meldingen kom inn til politiet like før klokken 18 mandag. En person ringte da inn og fortalte at en skadd person hadde tatt kontakt utenfor en leilighet i Prinsens gate i Trondheim sentrum. Da politiet kom til stedet like etter, fant de to tenåringer hardt skadd inne i leiligheten.

– Politiet kom raskt til stedet og fant to alvorlig skadde personer inne i en leilighet. Den ene personen ble erklært død veldig raskt, den andre ble kjørt til St. Olavs hospital, men umiddelbart etterpå fikk vi melding om at han var død, opplyste Anders Sunde Eidem, lederen for felles enhet for etterforskning i Trøndelag politidistrikt på en pressekonferanse sent mandag kveld.

Alle de involverte personene er menn i slutten av tenårene og av utenlandsk opprinnelse. Den siste av de tre som ble utsatt for volden, var ved bevissthet etter hendelsen og betegnes som lettere skadd.

Skutt i beinet

Da politipatruljene kom til leiligheten fikk de et navn på den mistenkte gjerningsmannen og rykket raskt ut til sentralstasjonen i Trondheim sentrum, der han ble skutt i beinet før han ble pågrepet.

– På bakgrunn av opplysninger fra vitnet som ringte politiet, lokaliserte vi den mistenkte gjerningsmannen på sentralstasjonen i Trondheim. Han ble pågrepet klokken 18.38, og i forbindelse med pågripelsen ble han skutt i beinet. Han ble brakt til St. Olavs hospital for behandling, og tilstanden betegnes som alvorlig, men stabil, opplyser Eidem.

Politiet brukte store ressurser fra den første meldingen om voldshendelsen ble ringt inn. Både sentralstasjonen og åstedet i Prinsens gate ble sperret, og krimteknikere ble sendt til begge stedene. Politiet har også startet rundspørringer og avhør av eventuelle vitner, i tillegg til at elektroniske spor samles inn.

Siktet for drap

Politiet opplyste tidlig at det var utført grov vold mot flere personer. Politiet har imidlertid vært svært tilbakeholdne med informasjon om saken, men operasjonsleder Ebbe Kimo opplyste til Adresseavisen tidligere på kvelden at det ikke var benyttet skytevåpen, men et redskap i voldsutøvelsen.

– Vi kan foreløpig ikke si noe mer om motivet eller bakgrunnen for hendelsen på det nåværende tidspunktet. Vi kan heller ikke si noe konkret om relasjonen mellom de fire. Det vi kan si, er at en person er pågrepet og siktet for drap, sier påtaleansvarlig Eli Nessimo.

– Etter det vi kjenner til, er det fire involverte i hendelsen. Alle er i slutten av tenårene, og alle befant seg sammen på den private adressen. Det er ikke gjort sikker identifikasjon av de involverte, men jeg kan bekrefte at alle fire er av utenlandsk opprinnelse. Vi søker nå etter å danne oss et klart bilde av hendelsen og hendelsesforløpet, sier Nessimo.

Spesialenheten varslet

Spesialenheten for politisaker varsles rutinemessig når politiet avfyrer skudd i tjenesten. Mandag kveld besluttet de å etterforske politiets håndtering av pågripelsen.

– Vi er i ferd med å gå i gang med avhør, sier lederen for Spesialenheten i Midt-Norge, Halvor Hjelm-Hansen, til NTB.

Han opplyser at det er uklart hvor lang tid etterforskningen vil ta.

– Men det vil nok gå noen uker. Det er snakk om både avhør og teknisk etterforskning, sier han.