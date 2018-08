Pågangen av turister fører til prishopp for utsiktsplass i Ålesund

Innenriks

– Fjellstua skal være tilgjengelig for byens befolkning. Det er intensjonen. Samtidig er vi nødt til å ta betalt for turistene, ellers får vi tilstander som ikke ligner noe som helst, sier Gunnar Haagensen i Brødrene Jangaard AS, som eier Fjellstua i Ålesund til Sunnmørsposten.

Mens Fjellstua i år har tatt 15 kroner for voksne og 5 kroner for barn, settes prisen neste år opp til 100 kroner i forbindelse med oppgradering av terrassen. Ifølge selskapets nettsider skal det lages en utendørs, og delvis innendørs, utsiktsplass og kafé.

Haagensen peker på at Fjellstua i dag kun sitter igjen med 10 kroner per person fra samarbeidsaktørene – cruisebåtene, Bytoget og hop-on-hop-off-bussene. Selv om alle føler et eierskap til Fjellstua, er det store utfordringer i turistsesongen, med høye kostnader til drift og ikke minst vedlikehold.

Det er først og fremst turistene de ønsker å penger fra, og det jobbes med løsninger for byens befolkning.

