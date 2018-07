Tor Erling Staff er død

Innenriks

Til NRK opplyser sønnen, Trygve Staff, at faren sovnet stille inn på Smestad sykehjem søndag ettermiddag.

Staff har vært forsvarer for en rekke klienter, inkludert personer som har vært tiltalt for drap, narkotikalovbrudd og seksuallovbrudd som voldtekt og overgrep.

Advokatforeningens leder, Jens Johan Hjort, mener Staff har påvirket samfunnsdebatten og rettsvesenet.

– Han var en meget modig advokat. Han var ikke redd for å si hva han mente, eller forsvare mennesker som har gjort forbrytelser som gjør at det kan være vanskelig å forstå at noen kan forsvare dem, sier Hjort til NRK.

– Han har virkelig markert seg på ulike måter i samfunnsdebatten og vil først og fremst bli husket som en av Norges beste forsvarsadvokater gjennom tidene.

Staff ble cand.jur. i 1958 og tok senere også utdanning i USA, ifølge Wikipedia. Han ble høyesterettsadvokat i 1967 og var direktør for Den norske Forleggerforening i perioden 1966 til 1970.

Han gjorde seg også bemerket utenfor rettssalen. I 1994 og 1995 ledet han debattprogrammet «Lønning og Staff» på TV 2 sammen med Per Ståle Lønning.