Kronprinsfamilien hilste på barnetoget utenfor Skaugum

Gråværet både i hovedstaden og Asker i morgentimene torsdag så ikke ut til å legge noen demper på feiringen. Rett før kronprinsparet gikk ut på den røde løperen, begynte sola så smått å titte fram mellom skyene.

Hele kronprinsfamilien var iført bunader da de vinket ivrig til det passerende barnetoget fra skolene i Asker. Tradisjonen startet med kronprins Olav for over 70 år siden.

Med var også de to hundene Muffins Kråkebolle og Milly Kakao, som for anledningen var dandert med 17. mai-sløyfer. Senere onsdag reiser kronprinsfamilien til hovedstaden, der hele kongefamilien samles for å vinke fra Slottsbalkongen.

Det er også i år høyere sikkerhetstiltak på 17. mai både i Oslo og flere andre byer. I Oslo er nesten hele sentrum stengt av, og det er mye politifolk å se i gatene. Men alt så ut til å gå rolig for seg på morgenen, og de mange politifolkene var med å skape god stemning ved å vifte med flagg, prate med publikum og ta en high five med feststemte barn.

