NTB

370 nye koronasmittede registrert siste døgn – 72 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 370 koronasmittede i Norge. Det er 130 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 411 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 312, så trenden er stigende.

I Oslo er det registrert 72 nye koronasmittede siste døgn. Det er 41 flere enn samme dag forrige uke.

Kolossal skogbrann i California fortsetter å vokse

Brannmannskaper fortsetter kampen mot skogbrannen nord i California som har vokst til å bli den største enkeltbrannen i delstatens historie.

Den såkalte Dixie-brannen har spredt seg til et 1.875 kvadratkilometer stort område, noe som tilsvarer et område større enn Los Angeles. Søndag morgen lokal tid var kun 21 prosent av brannen slukket eller under kontroll, og de neste dagene er det igjen varslet svært høye temperaturer.

Sju av ti foreldre vil vaksinere barna sine

Sju av ti foreldre med barn under 18 år sier de er villig til å la sine barn få koronavaksine, viser Opinions koronamonitor.

I alt 3.000 foreldre er blitt spurt om de er villig til å vaksinere sine barn dersom en koronavaksine blir godkjent for barn. I alt 71 prosent sier ja, noe som er en økning på 7 prosentpoeng fra juli til august, og 11 prosent nei. Resten vet ikke.

EU truer Hviterussland med nye sanksjoner

På årsdagen for gjenvalget av Aleksandr Lukasjenko, et valg som regnes som manipulert, truer EU den hviterussiske presidenten med nye sanksjoner.

– EU er klar til å vurdere ytterligere tiltak i lys av regimets åpenbare ignorering av internasjonale forpliktelser, sa EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell sent søndag.

Båtbrann i Rørvik

Det brøt ut brann i en stor båt som lå fortøyd ved Rørvik natt til mandag. Brannen spredte seg, og folk som sov i fartøyer, ble vekket og evakuert.

Brannen i Pettersholmsundet ble meldt i 3.20-tiden, og i 4.40-tiden opplyste Namdal 110-sentral at de har fått oversikt over situasjonen og kontroll på båtene som var involvert i brannen. Ingen kom til skade i brannen.