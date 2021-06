NTB

Oslo-ordføreren peker trolig på nytt byråd

Det er ventet at ordfører Marianne Borgen (SV) peker på hvem hun mener er best egnet til å stifte et nytt byråd. Oppgaven går etter all sannsynlighet til Raymond Johansen (Ap), som forrige uke gikk av etter at bystyret vedtok mistillit mot Lan Marie Berg (MDG).

Johansen har varslet at han gjerne vil stifte et nytt byråd med de samme partiene, altså Ap, SV og MDG. Mandag skal Borgen først ha en samtale med Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg, som før helgen ba om tid til å stable et byrådsalternativ på beina.

Sveriges regjering kan bli kastet

Klokken 10 er det avstemning i den svenske Riksdagen, der mistillitsforslaget mot statsminister Stefan Löfvens regjering skal avgjøres. Striden står om regulering av leieboligmarkedet.

Fire partier som til sammen har flertall i forsamlingen, har allerede gitt uttrykk for at de vil stemme for mistillit. Det vil i så fall kaste Sverige ut i en regjeringskrise.

To nye EM-grupper skal avgjøres

Gruppe B og C i fotball-EM avgjøres. De siste kampene i gruppespillet spilles samtidig, slik at ingen kan spille på resultat. Klokken 18 spiller Nord-Makedonia mot Nederland, mens Ukraina møter Østerrike. Nederland er allerede klar for avansement, mens Ukraina og Østerrike begge har tre poeng på andreplass og har alt å spille for. Uavgjort vil trolig bety at begge lagene går videre.

Klokken 21 avgjøres gruppe B. Russland spiller mot Danmark, mens Finland skal opp mot verdens best rangerte landslag, Belgia. Belgierne leder gruppen med seks poeng og er på god vei videre, mens Russland og Finland begge har tre og gjør opp om andreplassen.

Omstridt valg i Etiopia

Det avholdes valg på ny nasjonalforsamling i Etiopia. Valget skulle egentlig ha blitt avholdt i august i fjor, men ble utsatt. Grunnen statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali offisielt ga var koronapandemien.

Avgjørelsen førte til økt konfliktnivå mellom regjeringen og regionstyremaktene i Tigray, som tidligere hadde regjeringsmakt. Det endte i en borgerkrig der begge parter anklages for å ha begått krigsforbrytelser.

Solberg fortsetter norgesturneen

Statsminister Erna Solberg (H) er ute på reisefot, og skal i dag besøke Bø i Telemark sammen med moderniseringsminister Nikolai Astrup og distrikts og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Men først skal Solberg og kunnskapsminister Guri Melby (V) åpne sommerskolen på Marienlyst i Drammen klokken 10.40.

Casper Ruud tester gressformen

Den norske tennisproffen Casper Ruud spiller i gressturneringen i Eastbourne i Storbritannia, og får en viktig test av hvordan formen hans på gress er foran Wimbledon-turneringen. Ruud, som er grusspesialist, skuffet og røk ut i tredje runde av Roland-Garros tidligere i sommer.