NTB

Trolig godkjenning av vaksine for unge

EUs legemiddelbyrå EMA har varslet en pressekonferanse om covid-19 klokka 15 i dag. En ekspertkomité i byrået skal holde et ekstramøte, og det ventes at det kan komme en godkjenning av Pfizer/Biontechs vaksine for unge ned til tolv år.

Kulturministeren åpner Idrettstinget

Idrettstinget 2021 avholdes digitalt og sendes fra Oslo. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) står får åpningen. Statsminister Erna Solberg (H) deltar digitalt.

Statsrådsmøte med Barnas klimapanel

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) har et møte med Ulrik Hellum i Barnas klimapanel. Tema er klimatoppmøtet, som er planlagt holdt i Glasgow mellom 1. og 12. november.

Dom mot aktivister i Hongkong

Det ventes dom i saken mot Jimmy Lai og andre demokratiaktivister i Hongkong. De har sagt seg skyldig i å ha arrangert ulovlige samlinger.

Hviterussland-demonstrasjon

Det avholdes en demonstrasjon i Ukrainas hovedstad Kiev med krav om at det legges press på Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

Norge mot Latvia i ishockey

Hjemmelaget Latvia er dagens motstander for Norge i eliteverdensmesterskap i ishockey. Den andre kampen i gruppe B er mellom Kasakhstan og Canada. I gruppe A spilles Sverige – Storbritannia og Danmark – Hviterussland.