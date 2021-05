NTB

Fisketråler på grunn i Vadsø havn

En tråler på rundt 55 fot har gått på grunn inne i havna i Vadsø.

Det er to personer om bord i tråleren og de ønsker foreløpig ikke å forlate båten. Vannstanden er for lav til at man kan gjøre noe, og at redningsressursene derfor ligger i nærheten og avventer.

Det er ventet høyvann i 8-tiden lørdag morgen.

Ungdomsfester utendørs flere steder i landet

Flere steder i landet rapporterer politiet om større ungdomsfester utendørs natt til 1. mai. I Nygårdsparken i Bergen var det samlet over 200 personer på det meste, og både på Askøy, i Drammen og i Agder ble det rapportert om ansamlinger på 100–150 personer. I Bærum stengte kommunen adgangen til Kalvøya for å hindre festbråk.

Alt i alt oppførte ungdommene de fleste stedene seg bra. Politiet melder også om sterkt berusede ungdommer som er funnet sovende ute og er tatt hånd om.

Amerikansk eiendomskonge er død

Den amerikanske eiendomskongen, filantropen og kunstsamleren Eli Broad er død, 87 år gammel, bekreftet stiftelsens hans i natt.

Han har vært en av USAs rikeste menn i lang tid og regnes som en boligbyggerpioner. Han har også vært svært viktig i å forme sentrumsområdene i Los Angeles.

Dårlig dag for norske golfstjerner

Golfproffen Viktor Hovland lå an til å gå en kanonrunde i PGA-turneringen i Florida, men tre bogeyer ødela. Hovland er på delt 24.-plass etter halvspilt turnering. Verre har det gått for Kristoffer Ventura.

Ventura klarte ikke cuten og får ikke spille videre. Han hadde en dårlig dag torsdag, og fulgte opp med sju bogeyer og en dobbeltbogey lørdag. Da hjalp det ikke at han også hadde seks birdier.

Minst 15 koronapasienter døde i brann

Minst 15 koronapasienter døde i en brann på et sykehus i Gujarat-staten vest i India. Brannen brøt ut på koronaavdelingen til et sykehus i Bharuch i 1-tiden lokal tid og slukningsarbeidet tok en time. 50 pasienter ble reddet ut og fraktet til andre sykehus.

429 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 429 koronasmittede i Norge. Det er 14 flere enn snittet de siste sju dagene, men 47 færre enn tilsvarende snitt for en uke siden.

I Oslo er det registrert 117 nye koronasmittede siste døgn. Det er to under snittet de sju foregående dagene.