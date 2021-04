NTB

Fordømmer Myanmar-vold

FNs sikkerhetsråd fordømmer sterkt vold og drap på sivile i Myanmar. I en ny uttalelse i natt ga Sikkerhetsrådet uttrykk for dyp bekymring over en forverret situasjon.

Militæret i Myanmar tok makten i et kupp 1. februar. Det har vært daglige demonstrasjoner siden, og over 500 sivile er blitt drept, ifølge tall fra organisasjonen Assistance Association for Political Prisoners.

30 blodpropptilfeller

Britiske helsemyndigheter har registrert 30 tilfeller av sjelden blodpropp blant personer som har fått koronavaksinen fra AstraZeneca, meldte Reuters i natt etter at nye tall ble lagt fram.

Bruken av AstraZenecas vaksine fortsetter i Storbritannia siden det ikke er påvist noen sammenheng mellom blodpropp og vaksinen. Fordelene oppveier eventuelle risikoer, mener myndighetene.

Rutte overlevde mistillit

Nederlands statsminister Mark Rutte har med knapp margin overlevd et mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen. Det ble klart ved 3-tiden i natt.

Opposisjonen sto bak mistillitsforslaget. Det var knyttet til en sak der opposisjonen mener Rutte løy om koalisjonssamtaler.

691 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 691 koronasmittede i Norge. Det er 180 færre enn dagen før og 140 færre enn samme dag i forrige uke.

I Oslo er det registrert 172 nye koronasmittede siste døgn. Det er 97 under snittet de sju foregående dagene, viser tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tung dag for Ventura i Texas

Golfproffen Kristoffer Ventura fikk en tung start på PGA-turneringen i Texas, med totalt tre bogeyer.

Ventura er eneste nordmann som er med i Texas Open. Nordmannen kjemper for å berge PGA-plassen.

Natt til fredag norsk tid endte han imidlertid opp med to slag over par totalt og ligger dermed på en delt 80.-plass etter første dag i turneringen.

Ingen bombe

Svensk politi fant ingen farlig gjenstand på et polsk fly som landet i Göteborg etter melding om bombetrussel i går kveld. Det opplyste politiet i en oppdatering i 2-tiden i natt.

Flyet fra polske Lot var på vei fra Warszawa til Göteborg med 30 personer om bord da det kom inn bombetrussel underveis. Saken etterforskes videre.