NTB

Digitale gudstjenester i hele landet

Som en konsekvens av regjeringens innstrammede koronatiltak, har kirkens organisasjoner anbefalt at alle gudstjenester avlyses framover. Dermed blir gudstjenestene på skjærtorsdag gjennomført digitalt i mange menigheter.

India vaksinerer flere

India trapper opp sitt vaksineprogram for å bekjempe covid-19, og åpner for vaksinering av alle over 45 år. Mer enn 55 millioner doser har allerede blitt satt i India i det som er verdens største vaksineutrulling.

Representant for juntaen i Myanmar invitert til utenriksministermøte

Utenriksministeren i militærregjeringen som tok makten i Myanmar i kuppet 1. februar, skal etter planen delta på et virtuelt møte der ministrene fra Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka og Thailand samles.

OL-trekning i håndball

OL-trekningen i håndball gjennomføres. Det er første gang Norge har med lag i begge klasser. Trekningen kan ende med gruppekamper mellom Norge og Sverige for begge kjønn.