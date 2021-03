Fotballtinget: Benkeforslag om boikott av Qatar-VM gikk ikke til votering

NTB

Det kontroversielle herremesterskapet ble som ventet et tema på Norges Fotballforbunds heldigitale ting. En mulig Qatar-boikott var ikke på sakslisten, men breddeklubben Oslo Ørn la inn et benkeforslag om å ta det opp til votering.

Skulle det skje, måtte to tredeler av tingdelegatene stemme for å ta forslaget inn på dagsordenen. Et slikt flertall kom ikke: 61 stemte for, 146 imot.

Hadde saken blitt tatt inn til behandling, ville et simpelt flertall vært nok til å vedta et nei til norsk deltakelse i 2022-VM kort tid før kvalifiseringen starter. Senere i måneden skal Ståle Solbakkens lag i gang mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

Tema på eget ting

Qatar-saken skal i stedet drøftes på et ekstraordinært ting søndag 20. juni. NFF-styret satte av den datoen allerede før helgen. Fotballforbundet er ikke tilhenger av en boikottlinje.

– Vi skal belyse alle sider av spørsmålet om en eventuell boikott og lage en god saksfremstilling. Det blir et bredt sammensatt utvalg, som vi ikke har bestemt ennå, som skal jobbe med spørsmålet, sa fotballpresident Terje Svendsen til NTB fredag.

Debatten om Qatar-VM blusset opp for fullt her hjemme etter et initiativ fra Tromsø i slutten av februar. En rekke eliteserieklubber sluttet seg til oppfordringen om boikott i forkant av søndagens ting. Det samme gjorde Norsk Supporterallianse.

Samtidig var klubbenes interesseorganisasjon, Norsk Toppfotball, tydelig på at de ønsket en grundig vurdering og at saken burde utsettes til et eget ting.

Massiv kritikk

Qatar har i mange år fått kritikk blant annet for arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever. Det er også blitt stilt kritiske spørsmål om måten landet ble tildelt fotball-VM på i 2010. Korrupsjonsanklager haglet fra dag én.

Avisa The Guardian skrev nylig at flere enn 6500 arbeidere fra fem asiatiske land har mistet livet i Qatar det siste tiåret. 37 av dødsfallene er direkte knyttet til stadionbygging.

Det var flere delegater på årets ting enn vanlig. At det ble gjennomført digitalt, kan forklare oppsvinget.