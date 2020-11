NTB

Valg i Myanmar

Det er valg på ny nasjonalforsamling i Myanmar, det andre i landet siden militærjuntaens styre ble oppløst o 2011.

Stemmelokalene åpnet søndag morgen lokal tid, og det er ventet at regjeringspartiet NLD og Aung San Suu Kyi vil vinne valget.

Siste fly tar av fra Berlins Tegel-flyplass

Det aller siste ruteflyet, en Air France-flygning til Paris, tar av fra Berlins Tegel-flyplass.

Flyplassen legges ned etter at den nye Brandenburg-flyplassen nylig åpnet, ni år forsinket.

Bolivias nye president tas i ed

President Luis Acre tas i ed etter at han vant valget for tre uker siden. Acre tilhører sosialistpartiet MAS, partiet til tidligere president Evo Morales, som ble tvunget til å gå av i fjor.

De konservative motstanderne til den nyvalgte presidenten har erklært streik i deler av landet og krevd at valgresultatet granskes.

Nominasjonsmøte Finnmark Frp

Finnmark Frp, som i dag har én av fylkets fem stortingsrepresentanter, har nominasjonsmøte i Alta.

24. runde i Eliteserien

Det er klart for 24. runde i eliteserien i fotball for menn. Bodø/Glimt tar imot Aalesund på hjemmebane, mens det er duket for et vestlandsderby når Molde får besøk av Kristiansund klokken 18.

I tillegg spilles Sandefjord – Stabæk, Start – Sarpsborg og Viking – Rosenborg til sammen tid, mens Vålerenga og Odd spiller klokken 20.30.