NTB

Valg i Pakistan

I dag holder Pakistan valg. Forrige valg ble vunnet av Pakistan Muslim League (Nawaz), som forkortes PMLN. De håper på en ny periode i regjering, denne gangen under ledelse av Shehbaz Sharif.

Sharif blir utfordret av den tidligere cricketlegenden Imran Khan og hans parti Pakistan Tehreek-e-ISAF. En tredje aktør er Bilawal Bhutto Zardari og hans parti PPP, som kan komme i vippeposisjon.

EU-møte med Trump

EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker er i Washington for å drøfte handelsspørsmål med president Donald Trump. Møtet begynner kl. 19.30 norsk tid.

Samtidig holder lederen for Verdens handelsorganisasjon (WTO) Roberto Azevedo en pressekonferanse i Genève. Her vil handelskrigen mellom USA, EU og Kina være et sentralt tema.

Pompeo i Senatet

Utenriksminister Mike Pompeo skal klokken 16 norsk tid vitne i Senatets utenrikskomité, hvor han skal forklare seg om toppmøtet mellom Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin.

Toppmøtet har vekket stor oppsikt ettersom Trump syntes å godta den russiske lederens avvisning av at Russland blandet seg inn i valget, og se helt bort fra de amerikanske etterretningstjenestenes funn.

Streik i Ryanair

Kabinansatte i Ryanair streiker i Spania, Portugal og Belgia. Ryanair kansellerer 600 flyginger onsdag og torsdag som følge av streiken, og over 100.000 passasjerer rammes.

Men enn så lenge blir ikke reisende fra Norge berørt.

Rosenborg møter Celtic

Rosenborg og Celtic møtes klokken 20.45 i Glasgow til den første kvalifiseringskampen til mesterligaen.

I fjor var det nettopp Celtic som sørget for at Rosenborg måtte ta steget over i europaligakvalifiseringen før siste runde.

(©NTB)