Gressbrann i Kragerø

Alle tilgjengelige mannskaper ved Kragerø Brannvesen måtte i natt kjempe for å holde flammene unna bebyggelsen på Øya utenfor Kragerø da det oppsto brann i terrenget.

Brannene begynte tirsdag kveld. Like over midnatt ble ni personer evakuert ettersom det var snakk om stor spredningsfare. Brannen er så å si slukket og åtte har fått flyttet hjem.

Trump ber EU droppe toll

USAs president Donald Trump sa at han onsdag vil foreslå for EU at begge parter stanser ekstratoller, blokader og subsidier.

– EU kommer på besøk til Washington i morgen for å forhandle om en handelsavtale. Jeg har en idé til dem. Både USA og EU dropper alle toller, blokader og subsidier! Da ville man endelig kunne kalle det et fritt marked og rettferdig handel! Håper de gjør det, vi er klare – men det kommer ikke til å skje, skrev presidenten på Twitter.

Pence ut mot Ortega

USAs visepresident Mike Pence ba president Daniel Ortega stanse volden i Nicaragua og oppfordret ham til å fremskynde valget i landet. Visepresidenten skriver på Twitter at volden i Nicaragua unektelig er statsstøttet og at regimet står bak over 350 dødsfall.

– USA oppfordrer Ortega-regjeringen til å stanse volden NÅ og framskynde valget – verden følger med! avsluttet Pence tweeten med.

UiO får nei til kvotering

Universitetet i Oslo reagerer på at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ikke lar det innføre forsøk med 30 prosent menn på psykologstudiet.

UiO har søkt om en forsøksordning med kvote på 30 prosent menn på studiet, men fikk i januar avslag fra Kunnskapsdepartementet. Begrunnelsen er at kvoteordning først kan brukes når et studium faktisk har lavere andel av et av kjønnene enn 20 prosent.

Koteng ut mot Ingebrigtsen

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng sier klubbens sparkede trener Kåre Ingebrigtsens uttalelser om når den nye treneren fikk jobbtilbudet, er løgn. Ingebrigtsen sa til VG at han er blitt fortalt at Rini Coolen fikk jobbtilbudet fra RBK mandag 16. juli.

– Dette er løgn fra Kåre Ingebrigtsen, sier Koteng.

