Friluftsplan skal fremme nettverk av turstier i kommunene

I 2019 starter et prosjekt for å fremme et nettverk av turstier i kommunene. Disse skal inn in en nasjonal database, ifølge regjeringens handlingsplan.

Den vedtatte handlingsplanen for friluftsliv ble presentert ved Sognsvann i Oslo tirsdag formiddag.

– Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak og føringer, og omfatter både ivaretakelse og utvikling av arealer og motivering til friluftsliv, lyder det i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Forenkling

I tillegg varsler regjeringens blant annet en forenkling av lovverket som regulerer friluftsliv, slik at det legges bedre til rette for nye friluftsformer, som for eksempel terrengsykling, kiting og klatring i utmark. Målet er å endre friluftsloven, slik at det gis en generell adgang til ikke-motorisert ferdsel i utmark. Endringen kan tre i kraft om tre år.

Regjeringen vil også gjennomgå ordningen med at staten gir penger til kommuner og friluftsråd for at de kan kjøpe viktige friluftsområder. Målet med gjennomgangen er å vurdere om statlig sikring av friluftslivsområder er hensiktsmessig for å ivareta disse områdene, heter det.

Hytteutbygging

I tillegg vil regjeringen se nærmere på hvilke friluftslivstiltak for barn og unge som fungerer best i barnehage, skole og skolefritidsordning.

Regjeringen er allerede i gang med å skaffe bedre kunnskap om hvilke konsekvenser hyttebygging har for miljøet og samfunnet, særlig i områder nærmest de store byene. Med utgangspunkt i dette skal regjeringen avgjøre om det skal utarbeides en statlig planretningslinje for deler av fjellområdene.

