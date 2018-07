NTB

Nytt migrantforslag

EU-kommisjonen ventes å legge fram nye forslag om mottakssentre for flyktninger og migranter i EU og Nord-Afrika.

EU er ute etter et system for å ta hånd om flyktninger og migranter som plukkes opp på reisen over Middelhavet.

Hydro legger fram resultat

Hydros resultat for andre kvartal 2018 blir offentliggjort klokka 7.

Det blir holdt en kombinert analytikerpresentasjon og pressekonferanse ved Hydros hovedkontor klokka 8.30. Resultatet blir presentert av konsernsjef Svein Richard Brandtzæg og konserndirektør for økonomi og finans, Eivind Kallevik.

Xi til Sør-Afrika

Kinas president Xi Jinping besøker Sør-Afrika, der han tas imot av president Cyril Ramaphosa. Her skal han i et BRICS-møte med Brasil, Russland og India.

Xi er på rundreise i afrikanske land for å styrke økonomiske og militære bånd. Lørdag ankom han Senegal før turen gikk videre til Rwanda dagen etter. Etter besøket i Sør-Afrika reiser han til øynasjonen Mauritius.

Komitémøte i Parlamentet

Brexit-minister Dominic Raab, statsminister Theresa May og Europa-rådgiver Oliver Robbins stiller i et komitémøte i Parlamentet.

EU og Storbritannia er nå på vei inn i den definitive sluttspurten i forhandlingene om skilsmissen med EU. Mandag uttalte utenriksminister Jeremy Hunt at det er fare for at det blir en skilsmisse uten enighet.

Tour de France

16. etappe av Tour de France går av stabelen i dag.

Strekningen er på 218 km (fjell) fra Carcassonne til Bagnères-de-Luchon klokka 11.40.

(©NTB)