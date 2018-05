NTB

Dom i ulvesaken

Oslo tingrett har varslet partene om at dommen i ulvesaken vil være klar i dag. WWF har saksøkt Klima- og miljødepartementet, fordi de mener vinterens vedtak om lisensjakt utenfor ulvesonen og vedtaket om å skyte alle ulvene i Julussa- og Osdalsrevirene er ulovlig.

De mener vedtaket strider mot både Grunnloven, naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen. Denne påstanden har regjeringen avvist.

Stoltenberg besøker Trump

NATO-sjef Jens Stoltenberg begynte i går sitt besøk i Det hvite hus, og samtalene fortsetter i dag. Stoltenberg legger ikke skjul på at splittelsen mellom USA og europeiske allierte går dypere enn på lenge, men det trenger ikke å smitte over på samholdet i NATO, mener han.

– Vi lever i en tid hvor det er ulike synspunkter mellom NATO-land. Men det har vi opplevd før, helt tilbake til Suez-krisen på 1950-tallet.

Merkel møter Putin

Tysklands statsminister Angela Merkel reiser til Russland for å snakke med president Vladimir Putin. De to skal blant annet diskutere atomavtalen med Iran.

Merkel sa torsdag at EU-landene er enige om at avtalen ikke er perfekt, men at den bør bevares. Hun sa samtidig at det bør gjennomføres ytterligere forhandlinger med Iran om landets rakettprogram og andre saker.

Demonstrasjoner i Istanbul

Det er varslet massedemonstrasjoner i Istanbul på oppfordring fra president Recep Tayyip Erdogan i solidaritet med palestinerne. Samtidig er Erdogan vertskap for et krisemøte i Organisasjonen for Islamsk Samarbeid (OIC), der drapene på palestinere på Gazastripen er tema.

X Games i Oslo

Den tredje utgaven av X Games Oslo går i gang med de første skateboard-øvelsene i Skur 13 på Filipstad brygge. I løpet av det tre dager lange arrangementet skal det konkurreres i Big Air både på ski og snowboard, i tillegg til øvelsene på skateboard.

Vinterøvelsene vil for første gang finne sted på Fornebu.

