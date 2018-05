NTB

Svak måling for Arbeiderpartiet

Fire av ti velgere har forlatt Arbeiderpartiet siden forrige valg, ifølge en ny måling gjennomført av Opinion på vegne av Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). I målingen får Ap en oppslutning på 22,8 prosent

Målingen gir et knapt borgerlig flertall på 86 mandater, blant annet som følge av et betydelig byks for Kristelig Folkeparti. Knut Arild Hareides parti får 5,5 prosent (+1,5), samtidig som Høyre er Norges største parti med en oppslutning på 26,5 prosent (-0,5).

Mann alvorlig skadd

En 22 år gammel mann ble kjørt til sykehus med alvorlige skader etter å ha fått en søppeldunk i hodet.

– Vi fikk melding om mye russ på Esso ved Alnabru. Det var ganske kaotisk. Flere klatret på tak, kastet søppeldunker og slo og sparket rundt seg. Da fant vi en som var skadd, som vi ikke fikk kontakt med. Noen hadde kastet en søppeldunk i hodet på ham, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo-politiet til NTB.

Over 100 pågrepet i barneporno-razzia

Over 100 personer er pågrepet i det myndighetene kaller for den største aksjonen mot barnepornografi i landets historie.

Omkring 2.600 politibetjenter fordelt på 24 av Brasils 26 stater jobbet med de totalt 578 arrest- og ransakingsordene relatert til seksuell utnyttelse av barn og ungdom på internett.

Trump slår tilbake mot EU-kritikken

Det går nesten ikke an å behandle USA dårligere i handelspolitikken enn EU har gjort, sier USAs president Donald Trump til NTB.

– Helt ærlig, utenom Kina og et par andre behandler EU oss så dårlig som det går an å gjøre når det gjelder handel, sier den amerikanske presidenten.

Niendeplass for Kristoff

Colombianske Fernando Gaviria tok sin andre spurtseier i den femte etappen av Tour of California. Kristoff var aldri i posisjon til å kjempe om seieren og endte på en skuffende niendeplass.

Den 176,5 kilometer lange etappen hadde start i Stockton og målgang i Elk Grove. Fredag venter en ny fjelletappe, før rittet trolig avsluttes med massespurt i Sacramento.

(©NTB)