– Stortinget har gitt regjeringen marsjordre om å øke sjølforsyningen, men regjeringen følger ikke opp dette godt nok i sitt tilbud.

Det sier Olav Håkon Ulfsnes, leder i Møre og Romsdal Bondelag, i en kommentar etter at staten mandag svarte på bøndenes krav i jordbruksoppgjøret.

Kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag er på 3,9 milliarder kroner, mens tilbudet er på 2,62 milliarder.

Opptatt av sjølforsyning

Fylkeslederen mener statens tilbud gir et betydelig lavere inntektsnivå enn jordbrukets krav legger opp til.

– Vi lever i en urolig verden, men krig på vårt kontinent. Matproduksjon er en viktig del av totalforsvaret, og vi bønder er klare for å bidra til økt sjølforsyning, som vil styrke matsikkerheten i Norge, legger han til.

Inntektsgap

Bondeorganisasjonene har lagt inn et krav om at inntektsgapet mellom bønder og andre yrker skulle bli tettet med 75 900 kroner. Staten har i sitt tilbud kun lagt opp til 45 000.

– Regjeringen har skapt forventninger om et godt jordbruksoppgjør, men statens ambisjon for tetting av inntektsgapet er for lavt med dette tilbudet, mener bondelagslederen.

– Samtidig står mange bønder i en krevende økonomisk situasjon. Vi vet at mange bønder i fylket vårt må investere stort framover, eller legge ned. Vi frykter at statens tilbud ikke kommer til å gi disse bøndene den troen på framtida som er nødvendig for at de investerer livet sitt som matprodusenter.

Vil begrense prisveksten

Regjeringen sier om tilbudet at de har lagt stor vekt på å begrense avtalens innvirkning på matprisene. I tillegg til å finansiere tilbudet med en økt bevilgning i statsbudsjettet på drøyt 1,9 milliarder kroner, foreslår staten en økning i jordbruksavtalens målpriser innenfor en ramme på 526 millioner kroner.

Samlet økning i priser er beregnet til 2,4 prosent. Dette er lavere enn forventet prisvekst ellers i samfunnet.

– Isolert sett vil forslaget gi en økning i matutgifter på 350 kroner per år for en gjennomsnittlig husholdning, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Frist 16. mai

Nå skal Bondelagets forhandlingsutvalg gå inn i forhandlinger med staten.

– Vi håper at staten viser stor forhandlingsvilje, for dette tilbudet er ikke godt nok for å gi trygghet og framtidstro til næringa, sier Ulfsnes.

Forhandlingene skal være ferdig 16. mai.