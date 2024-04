Entreprenør Odd Småge AS og Møre og Romsdal fylkeskommune har underskrevet kontrakten om byggingen av rundkjøringen i det mye omtalte ulykkeskrysset på fylkesveg 64 på Holamyra i Hustadvika kommune.

Det har vært en rekke ulykker i forbindelse med krysset, og det er også meldt om mange nestenulykker på strekningen som også er skoleveg. Et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og Hustadvika kommune sørger for at krysset blir utbedret med rundkjøring i løpet av året. Som Romsdals Budstikke tidligere har skrevet er oppdraget gitt til Odd Småge AS. Nå er kontrakten mellom entreprenøren og vegeieren Møre og Romsdal fylkeskommune underskrevet.

– Vi ser fram til å samarbeide med Odd Småge AS på et viktig prosjekt for Hustadvika kommune, sier prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune, Solgunn Langlo.

– Rundkøyringa har vært etterlengtet i lang tid. Vi ser fram å bidra til en tryggere hverdag for alle som ferdes forbi dette ulykkesbelasta krysset, sier Frank Småge, daglig leder i Odd Småge AS.