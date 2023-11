Tidligere kunne det ta opptil 30 dager å få etablert et AS, men med heldigitaliseringen er målet at næringsdrivende kan gjøre det på et døgn.

– Den digitale selskapsetableringen vi lanserer i dag, gjør at næringsdrivende kan bruke tiden sin på verdiskaping heller enn å bale med papirer, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Gjennom et privat-offentlig samarbeid blir prosessen for å etablere nye selskap nå heldigital, melder regjeringen i pressemeldingen.

Tjenesten, kalt «Digital selskapsetablering», innebærer blant annet at brukerne kan registrere sin bedrift i nettbanken sin, heller enn å måtte gå inn hos Brønnøysundregistrene.

Flere aktører fra finansnæringen har deltatt i samarbeidet – deriblant Sparebank 1 som er klar med den digitale tjenesten Starte AS.

Nettbanken Folio er også ferdig med sin sluttbrukerløsning, mens DNB nærmer seg en løsning for etablering. Også Fiken er i gang med en løsning for etablering av enkeltpersonforetak.

