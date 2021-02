Leserinnlegg

Ordføreren i Molde er lite imponert over hvordan Oslo takler smittetrykket. Les dette, Torgeir Dahl, og tenk deg litt om: Folketall i Oslo: 693 494. I Molde (storkommunen) 31 967. Bydel Sagene som jeg bor i har 45 000 innbyggere fordelt på 3,1 kvadratkilometer. Moldes 32 tusen innbyggere har derimot 1503 kvadratkilometer å boltre seg på. Hele Oslos befolkning på nesten 700 000 har 154 kvadratkilometer til rådighet.

Bydel Grünerløkka har flere butikker i en gate enn hele Molde til sammen (fritt etter egen kjennskap til begge steder).

For noen år siden fant jeg også en statistikk som viste at Oslo hadde flere innbyggere fra Møre og Romsdal enn hva som var igjen der nordvest i landet. Den statistikken finner jeg ikke nå, men det skulle ikke forundre meg om det fortsatt er slik.

Til slutt lurer jeg på hvordan du lever i Molde for tiden. Jeg håper du og alle mine venner der har det bra. Kan du gå på butikken uten munnbind? Kan du treffe familien din? Kan du gå på kontoret ditt? Her i Oslo har vi hatt hjemmekontor i ett år nå, vi har brukt munnbind bare vi skal utenfor døra helt siden november (og lenge før det hvis vi skulle på inn i en butikk), vi har ikke truffet annen familie enn egen kohort. Barnehagene til barnebarna stenger ned med jevne mellomrom pga smitteutbrudd, skolene stenges rett som det er. Barn og deres foreldre har vært i ganske mange karantener. Vi lever midt i smitten og tar alle smittevernregler på alvor, og jeg synes du skal være veldig imponert over oss.

Jeg legger gjerne til kommentaren fra min kjære nabo, hun og familien bor 4 meter fra huset vårt. Normalt ses vi hver dag over gjerdet eller på fortauet, men det siste året har vi sett hverandre kun et par ganger. Er det slik du også har det, Torgeir Dahl?

Også kan du legge til noen hundre tusen som jobber i Oslo (mange i yrker der hjemmekontor er umulig), men bor utenfor. Det blir enda flere mennesker på samme 154 kvm. I tillegg bor vi kjempetrangt med lite eller ingen mulighet til å isolere familiemedlemmer som er smitta.

I fire måneder nå har det eneste fritidstilbudet vært naturen, men du kan banne på mange og uriktige medieoppslag og nye runder med hets i kommentarfeltene så fort det blir litt kaos på en av utfartsparkeringene. Men det skrives ingen ting om hvor stor avstanden mellom folk er ute i marka!

Jeg er dritt lei pandemi og dritt lei bedrevitere i andre, friere deler av landet som peker finger mot oss som bor i Oslo!

Bjørg Eriksen, kvart romsdaling som elsker Molde





