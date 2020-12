Obligatorisk testing ved grensa nå!

Leserinnlegg

Hele veien har det vært gjort for lite for å få kontroll over importsmitten! Jeg er alvorlig bekymret for hvor mange som kan komme smittet inn i landet. Vi må få på plass et bedre system for å stoppe dette! Det er skremmende å vite at 4 av 5 går rett forbi teststasjonen på Gardermoen! Og noen blir ikke spurt om karantene en gang. Det er for dårlig!





Jeg er urolig for at smitte fra utlandet kan gi en tredje smittebølge i Oslo og Norge i januar, om vi ikke strammer til. Det må være et mål for oss alle at vi kommer oss gjennom jula med kontroll på importsmitten, så ikke alle forhåndsregler vi alle har vært med å ta i høst ikke har vært forgjeves.





Vi i AP vil ha en obligatorisk testing ved grensa på viktige knutepunkt som Gardermoen, og det må være en troverdig grensekontroll 24/7 på alle grenseoverganger der vi ser at det vil komme tilreisende. Det må lages en plan for obligatorisk testing i statlig regi ved viktige grenseoverganger, i kombinasjon med et karanteneregelverk utarbeidet av helsemyndighetene.

Det er urovekkende at andelen med kjent smitte i utlandet økte fra 8 prosent i september, til 19 prosent i oktober. Polen er det landet som utfordrer oss mest nå. Allerede i august sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad at fellesnevneren for de lokale utbruddene i Norge i stor grad er utenlandsreiser. Ser vi på de landene som har lykkes best med å håndtere smitten til nå er det land som Hong Kong, New Zealand, Sør Korea og Singapore. Alle kjennetegnes en streng grenseteststrategi.





Når vi ser den voldsomme veksten i flyprogrammet fra 15. desember til 15. januar, hvor SAS alene har opprettet over 50 ruter i forbindelse med nyttår, er det naivt å tro at folk ikke vil reise i jula. Når vi i tillegg vet at smitte lett importeres må vi ta nødvendige grep nå!





Else-May Norderhus

Stortingsrepresentant for AP





