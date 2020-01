Slag(ord)side

Leserinnlegg

Så er vi i gang igjen. Nytt slagord for nye Molde kommune. Ny prosess, nye muligheter. Lurer meg på hvor mange kommunalt ansatte som skal bruke tid og krefter på å finne ut hvem de er og hva de vil. Her står arbeidsoppgavene i kø og den største utfordringen er altså å finne ut hva disse arbeidsoppgavene består av. Når dette er kartlagt etter utmattende brainstorminger og lange seminardager, er tiden moden for å starte prosessen med å finne et nytt slagord for den nye kommunen bestående av Midsund, Molde og Nesset. Akkurat! Det er bare det som mangler – et slagord! Du verden så mye bedre det blir med et feiende flott slagord som på bare tre, fire ord skal forteller alle og enhver om hvor inkluderende, fantastisk, ambisiøs, naturskjønn og innovativ vår nye, store flotte kommune er.

Her kommer det til å gå med mye kaffe og kjeks.

Etter kommunesammenslåingen i 2020 er det blitt 47 færre kommuner i Norge. Takk og pris! Der forsvant 47 fjollete slagord og jeg kommer garantert ikke til å savne ett eneste et av dem, aller minst ”Molde stikker seg ut”.

Nå er antallet kommuner i Norge nede i 356. Det betyr 356 slagord som stort sett sier oss nonsens og tullball. At private og offentlige bedrifter har nedskrevne strategier og visjoner for egne målsetninger, er helt naturlig og forståelig. Det er viktig at de ansatte er fortrolig med bedriftens ønsker og krav og at de er komfortable med de arbeidsoppgavene de er satt til.

Fornøyde arbeidstagere er som regel velfungerende og effektive arbeidstagere, som igjen fører til fornøyde kunder – og brukere. Molde kommunes ansatte er en ressurs som vi alle er direkte eller indirekte avhengig av.

Av den grunn er det viktig at den nye kommunens ledelse – og de ansatte, blir enige om et felles mål og gjerne en felles identitet. Jeg har ingen ting i mot at Molde kommune bruker noe ressurser på å gjøre seg selv bedre og mer effektiv og at de har sitt eget slagord (strategi) å jobbe etter.

Men spar alle oss andre for intetsigende fraser om å hoppe i naturen eller være sprell levende med kulturen. Og spar turistene for det også. Det er så mye platt og dumt som kan sies at det finnes ikke grenser. Vi trenger ikke noe nytt slagord. Og hvis det på død og liv skal utvikles et ”kreativt” begrep som skal fortelle alle andre hvem vi er og hva vi står for – vent 10-15 år, minst! Et slagord fungerer best når det selv tvinger seg frem som en selvfølgelighet.

Molde, rosenes by var et slagord som fungerte en gang i tiden og som oppstod fordi byen var full av roser. Det var rikspressen fra hovedstaden som for over hundre år siden (sammen med Bjørnson) gjorde oss oppmerksomme på dette. Det var ikke noe vi fant på selv.

– «Å, jaså, så dokker synes vi har mange fine rosa? Ja, ja, vi har kanskje det? Nei, det har vi ikkje tenkt på, men hvis du sei det, så! «

Og slik ble det. Sakte men sikkert tok vi det til oss og vi forstod at dette med roser (sammen med fjellpanoramaet og den vakre naturen) var et pre med tanke på markedsføringen av Molde som en turistby. I 1940 ble rosene og alt annet i sentrum jevnet med jorden. Men byen reiste seg utover 40, 50 og 60-tallet og begrepet rosenes by ble flittig brukt av rikspressen til langt opp på 70-tallet, til tross for at rosene ikke lenger var så hjertelig til stede. Alle kan være enige om at rosenes by hadde en utelukkende positiv klang og at vi moldensere var stolte over å bli assosiert med roser. For hva er vel vakrere – og dufter bedre, enn roser? Nå er det ikke lenger noen objektive skribenter som med den største selvfølgelighet hekter begrepet (slagordet) rosenes by til Molde. Ikke så rart når rosene (og duften) er borte og når de som styrer og steller ikke har den nødvendige viljen eller evnen som skal til for å gjenskape den unike merkevaren vi en gang var så kjent for.

Molde, Midsund og Nesset har mange kvaliteter og mye positivt kan sies. Men mye positivt kan vel også sies om landets øvrige 355 kommuner? Hvis vi ikke har noe unikt å snakke om, blir vi ikke da bare en del av ei slagordsuppe? Og er det noe å trakte etter? Hva er egentlig poenget med et slagord? Hva er hensikten? Hva er målet? Den beste markedsføringen kan kanskje være å ikke si noe – da blir det i hvert fall ikke sagt noe galt. Jeg foreslår herved at vi blir den første kommunen som sier NEI til slagord. Idéen med det er egentlig ganske god, så da bør vel akkurat det markedsføres – med et nytt slagord? Misforstå meg rett…

PS! Ålesund er jugendbyen, bare så det er sagt!

Svein B Mjelve, Moldenser

