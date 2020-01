Det er nok nå

Leserinnlegg

Etter en lang og opprivende prosess opphørte Midsund kommune fra 01.01.20, og vi ble innlemmet i «nye Molde kommune». Motforestillingene i Midsund var, og er store. Formelt regnes vel sammenslåingen som frivillig, men som en som var med på å vedta den kan jeg skrive under på at det ikke var mye frivillig over den. De økonomiske konsekvensene ved å stå alene ble så store, at en fortsatt selvstendig Midsund kommune ikke lenger ville være i stand til å yte lovpålagte tjenester. Derfor ble en sammenslåing vedtatt, på tross av stor motstand i befolkningen. Flere av oss stemte mot vår egen overbevisning, og jeg tror jeg kommer til å ha dårlig samvittighet for det for alltid. For hva fikk vi? Vi ble lovet mangt og mye. Vi skulle slippe eiendomsskatt, vi skulle få «sterkere og mer robuste» tjenester og «nye Molde» skulle bygges som en enhet mellom de tre gamle kommunene Midsund, Nesset og Molde.

Så hva skjer? Slipper vi eiendomsskatt? Neppe. Bli tjenestene «sterkere og mer robuste»? Det gjenstår å se. Og at «nye Molde» bygges på tvers og på nytt må du nesten være politiker for å tro. For alle oss andre oppleves det som om Molde kommune fortsetter som før, resten av oss henger bare med på lasset.

Midsund er et av samfunnene som opplever at fergetilbudet vårt blir dårligere, samt dyrere. Fra 01.01.20 økte prisen på bil over fjorden fa kr 84,- til kr 101,-. Fra 01.07 gjøres enda et stort prishopp til over kr 150,-. I tillegg er ferga skiftet ut, til en ferge med to hengedekk. I utgangspunktet positivt tenkte jeg i min naivitet, da blir det jo mer kapasitet! Men nei. Avtalen Fylkeskommunen har inngått med Fjord1 inkluderer ikke hengedekkene, og kapasiteten blir drastisk redusert. Dette medfører at vi som pendlere blir stående igjen på kaia, og må beregne enda mer tid på pendlingen. Altså, vi blir stående igjen enda det er kapasitet på ferga- på grunn av et håpløst anbud! Og dette skal vi finne oss i? Og hvor er våre politikere, de som skal representere oss? All honnør til varaordfører Odd Helge Gangstad for jobben han har gjort og gjør for lokalsamfunnet vårt. Men hvor er den nye ordføreren vår? Hvor er de andre lokalpolitikerne? Det eneste vi har hørt fra dem er at vi kan «kompiskjøre» til jobb. Det kan man godt gjøre dersom man bor i Parkveien og jobber på Rådhuset, men for oss er dette et umulig forslag. De som kan pendle med buss gjør det allerede i dag. Grunnen til at vi pendler med bil er ikke fordi vi er late klimafornektere på bygda! Vi har ikke noe annet valg for at hverdagen vår skal gå opp.

For befolkningen på Midsund blir alle våre antakelser om at vi blir en glemt, nedprioritert utkant nå bekreftet. Vi forventer faktiske at lokalpolitikerne våre, fra alle partier støtter oss nå. Dette handler nemlig om så mye mer enn om ferge og fergepriser, det handler om vår eksistens- og om dere er villige til å være med oss å kjempe for den.

Ann Kristin Holten

