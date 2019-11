Leserinnlegg

Det er trist at det må egne kampanjer og dager til for å sette fokus på det så viktig samfunnsproblem. Dette arbeidet er viktig. Fordi problemene er der. Og fordi ikke alle tar innover seg det komplekse bildet som ligger bak denne volden. Skadene dette gjør på mennesker og i samfunnet. Som vi er en del av.



Dette er mennesker på flukt fra krig. Ikke fra eget land. Men fra eget hjem! Vi er forpliktet til å hjelpe disse menneskene. Det kan være naboen din som i skjul lever i vold innenfor husets fire vegger, det kan være hen du ser smiler når dere møtes i butikken. Du ser ikke frykten i dem for hvordan ektefellen eller samboeren vil skape et mareritt om de kommer ett minutt senere hjem enn hen har bestemt seg for at er riktig. Dere ser ikke kampen hen hadde for å kunne komme seg ut noen minutter for å handle.

Når psyken er knekt og kroppen ikke har noe valg, kanskje etter flere år i et grep, når man ikke har noen steder i hele verden å henvende seg – Da er det viktig at vi har Krisesenteret. Der kan hjelpen på et nytt liv starte. Det er den skjulte volden og de skjulte skadene som gjør dette temaet så inderlig viktig å rette fokus på. Livene som reddes pga kompetansen krisesenteret innehar.



Å hjelpe mennesker i krise gjør at de kommer tilbake i samfunnet, bidrar i jobb, blir gode omsorgspersoner for barna som også har levd i voldssirkelen. Vold i nære relasjoner, den skjulte volden som ikke gir blåmerker, er et stort folkehelseproblem.

Jeg har vært så heldig å være Molde kommunes representant i Krisesenteret sitt styre de siste fire årene, og har lært at vi har et tilbud i verdensklasse. Molde er vertskapskommunen for Krisesenteret i Molde og omegn IKS. De øvrige kommunene som er med er Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Nesset, Rauma Sunndal og Vestnes.

Er du eller noen du kjenner utsatt for vold? Ikke nøl med å ta kontakt. Krisesenteret i Molde og omegn har et døgnåpent tilbud, det betyr at du kan få hjelp til alle døgnets timer. Om du ringer 71 25 66 66 treffer du på fagpersoner som vil hjelpe deg med en gang.

Du finner all informasjon på nettsiden krisesenteretmolde.no

Britt Janne Tennøy

Kommunestyrerepresentant i Molde kommune (H)

Leder i Møre og Romsdal Høyres kvinneforum

