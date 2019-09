– Hvor lenge må vi vente på Moldes første kvinnelige ordfører?  

Leserinnlegg

Forsiden på Romsdals Budstikke, ironisk nok fredag den 13, har bilde av fire menn som pusher 60 og overskriften «Nå skal de styre Molde sammen» Men hvor er kvinnene, ungdommen og minoritetene?

Nå er ikke de ulike vervene bortsett fra ordfører og varaordfører bestemt enda. Jeg vil derfor utfordre gutteklubben til å reflektere over kjønns- og aldersbalansen når de velger utvalgsledere.

Kvinner er ikke likestilte i politikken og vi har fortsatt en lang vei å gå før vi kan kalle oss et likestilt land. I mange kommunestyrer i landet sitter det en gutteklubb som tar avgjørelser som også går utover kvinner. Kvinners tilstedeværelse der avgjørelsene tas, er en forutsetning for at også våre interesser skal tas i betraktning når viktige valg skal avgjøres.

Jeg sitter i forhandlingsutvalget til SV. I flere intense dager har vi forsøkt å få til et rødgrønt samarbeid i Molde. Helt bevisst har dette utvalget bestått av to kvinner (Anne-Merete Varhaugvik og Britt Ovesen), en ungdom (Victor Starheim) og en minoritet (Kim Thoresen-Vestre). Vi var enige om at visst det ble en mannlig ordfører på rødgrønn side, så skulle varaordføreren være en kvinne fra enten SV eller AP.

Det var også et mål å ha en god balanse blant utvalgslederne. Vi hadde planene klare, og om det hadde blitt et rødgrønt samarbeid, hadde dagens forside på Romsdals Budstikke sett helt annerledes ut.

På valgkvelden var det stor jubel på SV sin valgvake. Vi hadde den største økningen av alle partiene og gikk fra 3 til 8 mandater. Dagen etter ble det klart at SV sin kommunestyregruppe de neste fire årene skal bestå av fire kvinner og fire menn. Av disse var det to ungdomskandidater (Thilde Thomasgård og Victor Starheim). Arbeiderpartiet har også fire kvinner og fire menn, hvorav en ungdomskandidat (Helene Wahlstrøm). MDG sine representanter består av tre menn og to kvinner, også de fikk inn en ungdomskandidat (Rannveig Haga).

Blant gutteklubben som nå har inngått et samarbeid i Molde, har partiene åtte kvinner og 22 menn, bare én er ungdomskandidat. Jeg håper vi i opposisjonen kan støtte hverandre fremover når det kommer til å få kvinnene og ungdommene til å ta plass på talerstolen i kommunestyret og i de ulike utvalgene.

Så har jeg en utfordring til ordfører Torgeir Dahl. Vær samlende, ikke bruk hersketeknikker i kommunestyresalen og slipp til de nye folkevalgte. Den klubben din behøver ikke bli brukt like mye som i foregående periode. Gi de folkevalgte en sjanse!

Jeg skal fortsette å kjempe for kvinner, minoriteter og ungdommer sin plass i politikken. Inspirasjonen henter jeg fra Rauma hvor det har gått den rette veien. Yvonne Wold fra SV er kommunens første kvinnelige ordfører. En dag i fremtiden skal Molde også få sin første kvinnelige ordfører, men hvor lenge må vi vente?

Anne-Merete Varhaugvik, leder i Molde SV og kommunestyrerepresentant for SV