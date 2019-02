Svar til Mellvin Steinsvoll om ny storlegevakt i Romsdal

Leserinnlegg

Mellvin Steinsvoll skriver i sitt innlegg i Romsdals Budstikke 26. feb. flere ting om endringene i legevaktstjenesten i Romsdal som krever presisering.

I 2013 dannes Molde interkommunale legevakt som respons på problemer med rekrutering og fastholdelse av fastleger i kommunene rundt Molde pga. økende arbeidsbelastning og nye krav til legevaktene. Man valgte da å slå sammen legevaktene for å minke vaktbelastningen på den enkelte lege. I løpet av våren 2017 mottar Molde kommune henvendelser fra Rauma, Sunndal, Gjemnes og Aukra med anmodning om samarbeide rundt legevakt av samme årsak. Da blir gjort utredning og analyse på denne utvidelsen. Risiko og sårbarhetsanalysen konkluderer med at utvidelsen KAN gjennomføres men det vil bety betydelige kostander til risikoreduserende tiltak. Samtidig lyser Helsedirektoratet ut et nasjonalt pilotprosjekt med utprøving av bruk av videokonsultasjon i legevakt fra perifere legevaktsatellitter i legevaktsdistrikter med store reiseavstander. Molde kommune søker og får tildelt dette prosjekt sammen med Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt. Det er dette prosjekt som nå er i startfasen. Gjemnes kommune har valgt å ikke bli med i det videre arbeide. Ellers har alle 8 kommuner nå vedtatt deltakelse i sammenlegning av legevakt i deler av døgnet samt deltakelse i pilotprosjektet.

Tordner mot storlegevakt, om Eidsvåg ikke blir tilgodesett med satellitt – Alvorlig for bygdefolk i Nesset Det er slett ikke greit at folk i Nesset får opp mot 10 mil til legevakt. Dette må bli tema i valgkampen, tordner Mellvin Steinsvoll.

En legevaktsatellitt er et rom på det lokale helsesenter hvor med hjelp fra helsepersonell, typisk en sykepleier på vakt, vil kunne opprettes videokonsultasjon med legevaktslege i Molde. Sykepleieren kan da og bistå med ulike undersøkelser og gi medisin i begrenset omfang. Denne type konsultasjon vil være tilgjengelig i det tidsrom hvor der ikke er lege på vakt lokalt i kommunen dvs. på natt og det meste av helgen. Når en pasient ringer legevaktsentralen på telefon 116117 vil vedkommende da kunne bli tilbudt time på legevaktsatellitten istedenfor å måtte kjøre hele veien til Molde. Alvorlige akutte tilstander vil ikke bli tilbudt time på satellitten men bli transportert rask til sykehus. Time ved legevaktsatellitten er et tilbud og en har alltid anledning til å kjøre til legevakten i Molde isteden.

Prosjektet med sammenlegging av legevaktdistrikter og opprettelse av legevaktsatellitter på deler av døgnet styres av en prosjektgruppe med ulike fagfolk fra alle deltakende kommuner. Det er denne prosjektgruppe som har analysert og kommet med tilrådning om plassering av legevaktsatellitter til øverste styringsgruppe bestående av rådmennene fra alle deltakende kommuner. Med pilotprosjektet med utprøving av videokonsultasjon i legevakt følger en del midler fra Helsedirektoratet. Disse midler strekker i utgangspunkt til 2-3 satellitter. Styringsgruppa har valgt å gå for 4 satellitter i hhv. Sunndal, Rauma, Midsund og Aukra. Nå starter arbeidet med å få på plass personell herunder opplæring og kursing, tilrettelegging av lokaler og utprøving og innkjøp av utstyr. Det planlegges ikke foreløpig med flytting av Molde Legevakt fra Kirkebakken. Beregninger viser at den forventede økning i antall henvendelser etter utvidelsen vil kunne tas hånd om i de eksisterende lokaler ved å endre bruken av noen lokaler. En ny utfordring er dog rett rundt hjørnet: Legevaktssentralen (telefonsentralen) er i dag lokalisert på Molde Sykehus. Når det nye sykehuset SNR åpner må Molde kommune finne en ny plass til legevaktsentralen, helst sammen med legevakten da det er en del fordeler med samlokalisering. Som det er i dag er der ikke plass til dette på Kirkebakken Helsehus. Kommunen er i startgropen med arbeidet med å finne løsning på disse utfordringene.

Mellvin Steinsvoll skriver i RB at prosjektet vil bli «ett stort steg tilbake» for innbyggerne i Nesset. Faktisk så er det ikke planlagt noen endringer av legevakttjenesten i Nesset. Per i dag har Nesset egen legevakt mandager til torsdag fram til kl. 21.00. På natt og helg overtas legevaktfunksjonen av Molde interkommunale legevakt. I nytt legevaktsamarbeid og i Nye Molde kommune er det lagt til grunn at det lokale legevakttilbudet skal utvides til også å gjelde fredager fram til 21.00. Der er således ingen planer om noe forringelse av legevakttilbudet i Nesset, tvert imot.

Sammenlegging av legevaktdistrikter i deler av døgnet i dette prosjekt er ikke uproblematisk. Det blir for noen veldig langt til legevakt på deler av døgnet. Dette er noe alle som er involvert i planleggingsarbeidet har fokus på. En god legevakttjeneste er viktig for befolkningen og for «trygghetsfølelsen» de som bor langt fra «sentrum». Vi forsøker i dette prosjektet med hjelp fra Helsedirektoratet at å kompensere for disse avstander ved å anvende ny teknologi. Det vil aldri bli det samme som hvis hver kommune hadde sin lege på vakt døgnet rundt, men det er jo ikke det som er alternativet her. Prosjektet ble startet fordi kommunene rundt Molde har store problemer med å få til egen legevakt. Årsaken til dette ligger i den økende arbeidsbelastningen på fastlegene over de senere år. Seneste måling viste at arbeidstiden var økt en hel arbeidsdag i uken i snitt på bare 4 år! Det gir problemer med å fastholde fastleger og rekruttere nye leger til fastlegeyrket. Det er og kommet nye krav til kompetanse og bakvaktordning hos legevaktlegene som igjen gir problemer med å få legevaktordningene til å gå rundt i mindre kommuner. Det er ikke bare kommunene sin skyld, dette er en sammensatt problemstilling. Men det er kommunen sitt ansvar å legge til rette en god og forsvarlig fastlege- og legevakttjeneste for innbyggene. Det nye legevaktsamarbeidet er følgelig et svar på disse utfordringene. Et svar vi ønsker skal sikre en god legevaktordning for alle innbyggerne, og som vil være stor nok til å klare de utfordringene legetjenestene i kommunene står overfor.

Signe Hjorth, ass. kommuneoverlege og prosjektleder legevaktpilot

Henning Fosse, Helsesjef

Molde kommune

