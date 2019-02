Lokalpolitikk, innbyggerne og Fræna Ap

Leserinnlegg

Å se TV-overføringen av siste kommunestyremøte i Fræna 21.feb. var en sterk og ubehagelige opplevelse.

Hva i allverden er det som skjer? Hvorfor er kommunestyremøtene blitt en kamparena - og ikke en møteplass for samarbeide om å få ting til? Hvordan er Fræna politikerne havnet i den situasjon? Hvorfor har lokalpolitikerne og innbyggerne ikke samme mål?

Har politikerne glemt at de skal arbeide for gi innbyggerne i kommunen de best mulige leve- og oppvekstvilkår for store og små? - Eller er det innbyggerne /velgerne / foreldrene som ikke forstår sitt eget beste og derfor ikke trenger å bli hørt

Hvorfor er denne skolesaken blitt en prestisje - og maktkamp i stedet for et samarbeidsprosjekt mellom politikere og innbyggere/ foreldre for best mulig resultat til glede for flest mulig?

Hvilken strategi ligger bak Fræna Ap sin politiske vandring fra en flertallsgruppering til en annen, for å få vedtatt en skolestruktur «ingen « ønsker - mot «folkeviljen» - innbyggere, velger og foreldre i de 2 berørte skolekretser Tornes og Sylte/Malme.

Hva er det som får ansvarlige lokale Ap-politikere til å ta et fullverdig skoletilbud fra 2 livskraftige og voksende bygder? - Hvordan skal vi komme videre etter et slikt vedtak, som ingen kan glede seg over.

Haukås skole ville uansett ha fått ny skole. Tornes og Sylte/Malme sitter igjen med 2 små, lite attraktive - og «ødelagte» skoler. Og motstanden mot Elnesvågen som kommunesenter vil øke, når Haukås skolekrets er blitt satt opp mot Tornes og Sylte/Malme

Hva skal innbyggerne, velgerne og foreldrene gjøre med det avviste engasjementet sitt? Bruke det på å bygge opp en privatskole med fullverdig barneskoletilbud for 1.-7. klassetrinn?

Gudrun Refstrup, Elnesvågen

---

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook