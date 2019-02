Veien videre for Helse Møre og Romsdal

Leserinnlegg

På grunn av flere år med underskudd har styret i Helse Møre og Romsdal HF fattet vedtak om store innsparinger. Helse Møre og Romsdal HF må redusere utgiftene med 131 millioner kroner, tilsvarende 200 årsverk. Dette kommer i tillegg til allerede vedtatt budsjettkutt. Styret i Møre og Romsdal legeforening er bekymret for tilbudet til pasientene, arbeidsmiljøet for de ansatte og handlingsrommet til ledelsen.

I løpet av noen uker i januar 2019 har ledelsen i helseforetaket foreslått innsparingstiltak. Dette etter innspill fra blant andre konsulentselskapet Deloitte. De tre mest konkrete tiltakene er sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, nedleggelse av rehabiliteringsinstitusjonene på Mork og i Aure og nedleggelse av sengepost ved Sjøholt DPS. I tillegg kommer flere ulike «prosjekter»; redusere mertid/overtid, redusere liggetid ved somatiske avdelinger, vurdere det prehospitale tjenestetilbudet, øke produktivitet ved operasjonsstuer og privatisering av kioskdrift og renhold.

Helse Møre og Romsdal HF driver ikke innenfor budsjettrammene. Budsjettbalanse må oppnås for å drive bærekraftig og for å sikre befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. Flere har stilt spørsmål om budsjettrammene er tilpasset de oppgavene helseforetaket har. Finansieringsmodellen skal evalueres høsten 2019. Det er viktig at slik evaluering gjennomføres for å sikre at fordelingen blir hensiktsmessig.

Tiltak som kan redusere uheldig og uønsket variasjon i tjenestetilbud er fornuftige. Derimot er prosessene som nå utspiller seg innad i helseforetaket bekymringsverdige og mange spørsmål er ubesvarte: Vil de foreslåtte tiltakene innfri ønsket om økonomisk gevinst? Gjør helseforetaket noe med årsakene til underskuddet? Skal de ansatte arbeide raskere og produsere mer på kortere tid? Samtidig som overtid/mertid reduseres? Medfører sparetiltakene en forflytning av oppgaver fra spesialist- til kommunehelsetjenesten? Er dette oppgaver kommunene har ressurser og kompetanse til å gjennomføre? Risikerer man nedbygging av fagmiljø og tap av spesialister? Gjennomføres tiltakene på bakgrunn av faglige argumenter, eller kuttes det for å oppnå kortsiktig økonomisk gevinst? Blir risiko-, konsekvens- og sårbarhetsanalyser tatt til følge? Finner man de beste løsningene for Helse Møre og Romsdal HF og for innbyggerne i Møre og Romsdal?

Styret i Møre og Romsdal legeforening frykter at det gjennomføres nedskjæringer i pasienttilbudet, uten at tilsvarende tilbud skal eller kan opprettes i kommunene. Styret og ledelsen i helseforetaket kan ikke på grunn av økonomiske vansker gå bort fra sitt lovpålagte “sørge for”-ansvar. En urealistisk tidsramme, kan forringe gode tiltak for kostnadsreduksjon og effektiv drift. Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal er en del av løsningen på underskuddet. Stadig utsatt byggestart forverrer den økonomiske situasjonen for hele helseforetaket. Nedbygging av tilbud i forkant av sykehusbygging kan føre til at fagmiljøene forringes. Nytt journalsystem (Helseplattformen) vil kunne effektivisere drift, men også dette ligger år frem i tid.

Ledelsen i helseforetaket problematiserer ikke organiseringsform, som mulig medvirkende årsak til manglende budsjettetterlevelse. Tallene viser tydelig at reduksjon i sykefravær, standardisering og effektivisering av operasjonsstuedrift vil gi størst innsparing. Dette er tiltak helseforetaket ikke har lykkes med til nå. Helse Møre og Romsdal HF er det eneste helseforetaket hvor stedlig ledelse ikke er gjennomført. Selv ikke på avdelingsnivå.

Kan helseforetaket miste effektiviseringspotensial grunnet lange lederlinjer, med ledere som mangler nærhet til drift og egen bunnlinje? Stedlig ledelse med reell makt og myndighet må på plass.

Den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal HF er alvorlig. Feilslåtte tiltak vil imidlertid forlenge og forverre situasjonen. Styret og ledelsen i helseforetaket må ha fagfolkene med seg for å gjennomføre den økonomiske snuoperasjonen som trengs. For å få til dette må vi ha tro på at faglig god kvalitet fortsatt blir styrende for tjenestetilbudet.

Inger Lise Kaldhol, på vegne av styret i Møre og Romsdal legeforening

