Ny Haukås skole kunne ha stått ferdig neste år

Leserinnlegg

Som ordfører synes jeg dette er svært beklagelig. Jeg ønsket at vedtaket fra 2017 hadde stått seg, slik at vi holdt den opprinnelige tidsplanen med ferdigstillelse i 2020. Derfor har jeg selvfølgelig ikke noen intensjon om å utsette tidsplanen. Jeg mener tvert imot at det er viktig at vi vurderer prosjektet nøye og sørger for at det ikke går ut av proporsjoner, slik at det blir gjennomførbart.

Vedtok å flytte elever til Elnesvågen Fræna kommune flytter 5. - 7. trinn fra Tornes, Sylte og Malme skolekrets til Haukås skole i Elnesvågen. Elevene i 1.- 4. trinn skal få bli på Sylte og Tornes skoler. Det ble klart etter torsdagens kommunestyremøte.

Vurderer å starte privatskole Marte Horsgård, leder i FAU ved Malme skole, sier til Romsdals Budstikke at saka nå må få sin løsning.

En økning i investeringsrammen på prosjektet fra 218 millioner til 284 millioner er en vesentlig endring vi må ta innover oss.

I 2016 sa flertallet i kommunestyret ja til bygging av ny skole for elevene ved Haukås skole. Det var også en av forutsetningene for Ap, SV, V og Sp sin samarbeidsplattform for perioden, og som jeg gikk inn i jobben som ordfører for å gjennomføre. I 2016 var kostnaden for nye Haukås skole stipulert til 136 millioner kroner.

Haukås skole kan koste over 300 millioner kroner – Det er vanvittig dyrt Nye Haukås skole kan komme til å koste over 300 millioner kroner. Ordfører Tove Henøen (Sp) mener det er vanvittig dyrt og at prosjektet nå er ute av proporsjoner.

Lover omkamp om skolesaka gjennom hele neste år Ved første mulige anledning gikk Senterpartiet til omkamp om skolestrukturen i Fræna. Det vil partiet fortsette med gjennom hele neste år.

WSP ble innleid, og i november året etter (2017) var arealbehovet og forslag til innhold for ny Haukås skole ferdig. Prisen var nå anslått å bli 218 millioner inkl. usikkerhetsavsetning. Utbygging og renovering av Sylte skole var stipulert til cirka 60 millioner og lå klart til å sendes ut på anbud. Til tross for at Haukås skole prosjektet nå hadde økt med 80 millioner mente jeg den gangen, som nå, at det hadde vært riktig å gå for gjennomføring av prosjektene. Da hadde Sylte skole sannsynligvis stått ferdig til skolestart nå til høsten, vi hadde unngått millioninvesteringer i «brannslukking» på Malme skole, og ungene på Haukås skole kunne sett frem til å starte på en helt ny skole neste år!

Slik gikk det som kjent ikke. Prosjektet ble utsatt 1 år for nye utredninger. 1 år med flere innleide konsulenter og enda 1 år med prisstigning.

LESERINNLEGG Hvilken troverdighet står Sp i Fræna igjen med i skolesaken? – Ordføreren vil skape et bilde av at den nye sentrumsskolen blir altfor dyr.

Torsdag denne uken fikk Planutvalget en ny rapport fra WSP til behandling, hvor rådmannen nå ber om en ramme på 284 millioner for Haukås skole. Altså ytterligere 66 millioner mer enn i 2017. Nå er det riktig nok lagt opp til flere antall elever, men jeg mener likevel det er en vesentlig økning i investeringsrammen som er langt over det som lå til grunn for å flytte 5.-7. klasse elever fra Sylte og Tornes.

I samme møte fikk vi opp en sak vedr. gymsal som skal bygges på Sylte skole for elevene på 1.-4. trinn. Den er stipulert med en kostnad på 27 millioner, i tillegg til vedtatt renovering av Sylte skole på 15 millioner, altså totalt cirka 40 millioner. Jeg minner om at den opprinnelige utbyggingen for å kunne beholde 1.-7. trinn ved Sylte skole (og legge ned Malme skole) var 60 millioner. Vi investerer altså 66 millioner mer på Haukås for å spare 20 millioner i investering på Sylte.

Man kan jo håpe at det blir rimeligere, og at idrettslaget kan være med på et spleiselag på gymsalen, men ansvaret og lånegarantien vil uansett ligge på kommunen.

Tatt i betraktning at det er minimal besparelse på drift ved å flytte 5.-7.trinnet, siden både Sylte og Tornes skal bestå med elever fra 1.-4., og derfor driftes, vedlikeholdes og renoveres i mange år framover, synes jeg at jeg som ordføreren er berettiget til å mene at prosjektet slik det nå foreligger hverken er godt eller framtidsrettet.

Når jeg i tillegg har mottatt 1300 underskrifter fra innbyggere i Tornes og Sylte/Malme krets som protesterer mot flytting av 5.-7.trinnet, samt en henvendelse vedr. oppstart/bygging av en privat skole for Sylte/Malme krets tenker jeg at det er min plikt som ordfører å ta dette på alvor.

Tove Henøen,

Ordfører Fræna kommune

Rådmannen vil forkaste 1.-4.-skole på Sylte og Tornes Vil utrede storskole i Elnesvågen Rådmann Anders Skipenes i Fræna ber politikerne forkaste planene om småskole på Sylte og Tornes. Rådmannen vil heller utrede en storskole i Elnesvågen for alle elevene fra Sylte/Malme, Tornes og Haukås.

Ordfører uenig med rådmannen Fræna-ordfører Tove Henøen (Sp) vil ikke ha nye utredninger om storskole i Elnesvågen.

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook