Statens vegvesen, «Skjerp dokke!»

Skulle ikkje tru at vi skulle oppleve at den Norske stat sin transportetat Statens vegvesen, skulle bruke slike simple midlar, for å forsøke å «kneble» folket og eit folkeleg engasjement om saka ang kryssing av Romsdalsfjorden.

I vårt politiske og folkevalgte system, er openheit og folkeleg forankring eit av dei grunnleggjande prinsippa.

Romsdalsaksen-representanter: – Vi nektes å møte stortingspolitikere Representanter fra Romsdalsaksen AS får ikke møte Stortingets transportkomite når de kommer til Møre og Romsdal i slutten av februar.

Når vi har ei sak slik som kryssing av Romsdalsfjorden, der fleire titals av folket sine milliardar av kr skal nyttast, er det jaggu på sin plass at både folkevalgte og ikkje minst STVV opnar opp for kommunikasjon med folkelege engasjement.

Møre og Romsdal FrP har vedteke den 3/2-2019 i sitt årsmøte, at flytebruer skal utgreiast på både Møreaksen og Romsdalsaksen.

Vi kjem ilag med dei andre regjeringspartia til å arbeide aktivt i tida som kjem, for at heile vegstrekninga Ålesund til Molde, vert ført over til Nye Veier AS.

Dette selskapet bygger sine prosjekt, smartare, billigare, tryggare og med ny miljøteknologi, og kan byggje strekninga meir samanhengande.

Berre til no ser det ut til at Nye Veier AS byggjer sine prosjekt heile 20% billegare en STVV.

– Snakker gjerne med Romsdalsaksen Morten Stordalen (Frp) i Stortingets transportkomite møter gjerne Romsdalsaksen når de kommer på besøk.

Vi legg til grunn at Nye Veier AS er opne for alle innspel ang vegprosjekta på denne strekninga frå alle partar, dersom dei får ansvaret for å byggje dette.

Dessverre ser det altså ut til at vårt eige Statens vegvesen, ikkje er istand til å forholde seg til god kommunikasjon med eit folkeleg engasjement i vegbyggingssaker.

Til dette er det rett og slett berre å seie, «Skjerp dokke!»

Frank Sve, fylkesordførarkandidat, fylkesleiar og gruppeleiar i Møre og Romsdal FrP

