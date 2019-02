Hvis pasienter heller velger Trøndelag, tyder det på at vi ikke har likeverdig tilbud

Leserinnlegg

I dialogmøtet 1. februar mellom Helse Møre og Romsdal og kommunene i fylket uttalte direktør Slørdahl i Helse Midt-Norge Ifølge Sunnmørsposten: «Helse Møre og Romsdal sender unødvendig mange pasientar til St. Olav og tappar dermed HMR for pengar. Vi må jobbe med å ta bort unødvendig pasientlekkasje.»

Da tidligere helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) i sin tid slo sammen helseforetakene i Møre og Romsdal til ett, var hennes begrunnelse at det var behov for et mer helhetlig syn i helsesektoren. Med et pennestrøk forsvant pasientlekkasjene mellom helseforetakene over natten, uten at pasientstrømmene hadde endret seg en meter.

Den første direktøren for de sammenslåtte helseforetakene i Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, foreslo på samme dialogmøte at helseforetakene i Trøndelag også burde slåes sammen. Slike vilkårlige administrative grenser mellom foretakene er altså svært flyktige og kan endres raskt. Direktør Slørdahl bør forstå at nåværende helseminister Bent Høie (H) kan gjøre akkurat det samme som Strøm-Erichsen, og slå sammen HMR med St. Olav. Vips, så er disse omtalte pasientlekkasjene borte som dugg for solen.

Et argument som er betinget av slike vilkårlige og flyktige administrative grenser, kan dermed plutselig falle bort. Det illustrerer hvor uholdbart argumentet med pasientlekkasjer er. Det viser også at direktør Slørdahl ikke har tatt inn over seg tidligere helseminister Strøm-Erichsens budskap om behovet for et mer helhetlig syn i helsesektoren.

Hvis det er slik at pasientene i Møre og Romsdal benytter fritt sykehusvalg fordi de mener de får bedre tjenester ved St. Olav, så viser det at det ikke er et likeverdig helsetilbud mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. Da er det direktør Slørdahl sitt ansvar å sørge for at det blir et likeverdig tjenestetilbud, ved å øke kvaliteten på helsetilbudet i den regionen pasientene reiser fra. Det gjøres neppe ved store økonomiske innsparingstiltak der.

I Kristiansund pågår det en uetisk aksjon for misbruk av fritt sykehusvalg for å skade det lokale helseforetakets økonomi, en aksjon flere stolt og ivrig markedsfører. Der krever de at de økonomiske innsparingstiltakene som nå kommer, skal ramme alle andre enn dem selv. Er det dette som er forklaringen på de store pasientlekkasjene? Hvor bør i så fall innstrammingene komme?

Rasmus Rasmussen, Molde

