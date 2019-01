Ny regjering, nye hån mot kvinners rettigheter

Leserinnlegg

Sist uke sto en lang rekke bestående av tjueto ministere foran slottet midt i Oslo. Før regjeringsforhandlingene ble igangsatt, var Erna Solberg fast bestemt på at regjeringsapparatet skulle slankes, og at byråkratiet skulle avbyråkratiseres. Men det har aldri vært flere statsråder. Erna Solbergs nye regjering kan nå skilte med at den er historisk. Men den er også historisk historieløs.

Kampen om kvinners rett til selvbestemmelse startet allerede i 1913, da Katti Anker Møller sto opp og kjempet for å få slutt på straff for abort. Selv om den kampen ikke ble vunnet da, fortsatte sterke kvinner i vår bevegelse å stå på barrikadene for at kvinner selv skal bestemme over egen kropp, og eget liv. I 1978 sikret Arbeiderpartiet flertall i Stortinget for kvinners rett til selvbestemt abort. I dag, 40 år senere, blir denne loven fortært i biter av en høyreregjering som legger abortloven og kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv på forhandlingsbordet for å klamre seg til makten, uten et snev av respekt.

Over hele landet har menn og kvinner i alle aldre igjen måtte tatt til gatene for å forsvare retten til selvbestemt abort. Dette skjer for tredje gang under Høyre/FrP-regjeringen. Allerede året etter at høyresiden tok over makten, begynte regjeringen å lefle med abortloven for å smiske til seg makt. Da sto kampen om å hindre at leger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. I november måtte vi ta kampen for abortloven for andre gang, da vi måtte kjempe for å stanse fjerningen av paragraf 2c, som slår fast at kvinner skal ha muligheten til å avslutte svangerskapet ved fare for alvorlig sykdom eller skadelige påvirkninger. Heldigvis hegnet folket om kvinners rett til selvbestemmelse, og vant fram i en kamp som aldri burde være nødvendig i vår tid.

Men kampen for selvbestemmelse skulle vise seg å ikke være over. Sist uke ble det kjent at den nye regjeringen har gitt Kristelig Folkeparti vetorett over bioteknologiloven. Det innebærer at de kan blokkere en lov som omfatter viktige spørsmål om kvinners reproduktive rettigheter. Til nå har vi hatt en regjering bestående av klimafornektere og fremmedfiendtlige, men nå har den også blitt supplert av gammeldagse, religiøse krefter som kan nekte enslige hjelp med assistert befruktning, nekte barnløse par muligheten til å få barn med eggdonasjon og nekte gravide tidlig ultralyd og informasjon om barnet de bærer på gjennom NIPT-testen.

Ikke minst har de sørget for å endre abortloven i en mer restriktiv retning, der retten til fosterreduksjon før tolvte uke fjernes. Under Debatten på NRK sa vår nye barne- og familieminster, KrFs egne Kjell Ingolf Ropstad, at kvinner som klarer å bære frem ett barn, helt fint klarer å bære frem to. Hvordan i alle dager kom vi dit hen at erkekonservative menn i dress skal bestemme hvor mange barn en kvinne skal bære fram?

For et par dager siden ble det kjent at Venstre og Trine Skei Grande varsler omkamp om abortloven. Dette utsagnet kommer før blekket har rukket å tørke etter hun skrev under på den rykende ferske regjeringserklæringen som ble forhandla fram rundt et bord på Granavolden. Der brydde hun seg tydeligvis så lite om abortloven, at den ble liggende på bordet som et tilfeldig jokerkort. Nå bekrefter atter en gang Venstre sin evne til å vingle i viktige saker, og sin ikke-eksisterende respekt for abortloven og kvinners rettigheter ved å kalle endringene i abortloven for en «pause» frem mot neste valg. Dette kommer kanskje som en overraskelse på Venstre, men den pausen vil direkte ramme kvinner over hele landet før neste valg.

Den nye regjeringen håner kvinners rettigheter kraftigere enn noen gang, og nedgraderer abortloven til gjenstand for forhandling mellom politikere og dannelse av regjeringskonstellasjoner. Vi i AUF vil alltid være kompromissløse når det kommer til kvinners rett til å bestemme over egen kropp, og eget liv. Vi skal stå fremst i kampen for å styrke kvinners rettigheter, fordi det trengs mer enn på lenge.

Helene Wahlstrøm

Leder i AUF i Møre og Romsdal

