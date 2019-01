Hva mener Arbeiderpartiet om sykehussaken i morgen?

Leserinnlegg

Hva er det Arbeiderpartiet holder på med i saken om sykehusene og helseforetakene? Tidligere i januar skriver Ap-lederne på Nordmøre under på et opprop som sier at det ikke er grunnlag for å bygge et felles sykehus for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal. 22. januar svarer de fleste Ap-lagene på Nordmøre på spørsmål fra Romsdal Budstikke at de støtter fellessykehuset, og går imot sin uttalelse fra tidligere i måneden.

13. januar skriver et samlet fylkesstyre i Ap at de ikke støtter svaret på problemet fra Frp, som vil legge ned helseforetakene. De skriver at det sykehusene i Møre og Romsdal trenger nå er mer penger, ikke nye omorganiseringsprosesser. 23. januar vil de omorganisere og fjerne Helseforetakene.

Det blir spennende å se hva Arbeiderpartiet mener i morgen??

Frank Sve, Geir A. Stenseth

Fremskrittspartiet

