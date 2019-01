NRK Møre og Romsdal og kutta i Helse Møre og Romsdal

Leserinnlegg

Knapt noko tema treff oss nærmare enn diskusjonen om kva tilbod vi får om vi eller våre nærmaste blir sjuke. Debatten om kutta i Helse Møre og Romsdal engasjerer så godt som alle – både dei som jobbar ved sjukehusa og dei som er, eller kan bli, mottakarar av helsetenester.

I samband med fakkelmarkeringane i Ålesund måndag publiserte NRK Møre og Romsdal ein reportasje der vi brukte ei formulering om årsakene til kutta som vi såg at vi ønskte å rette opp. Kutta blei med eit lite atterhald knytt til det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

KOMMENTAR NRKs unyanserte historiefortelling Ved å sette fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal direkte opp mot kuttene bidrar NRK til unødig splid i en allerede betent sak.

Denne formuleringa har eg beklaga. Vi endra dette i seinare sendingar og presiserte at kutta først og fremst handlar om å få dekt inn underskota i helseforetaket. Vi gjorde også sjåarane våre merksame på at vi hadde gjort ei endring frå den opphavlege reportasjen.

Ordførar Torgeir Dahl meiner likevel at NRK med dette har “kuppa” sjukehusdekninga. Det har eg sagt meg usamd i – og det har heller aldri vore vår intensjon. NRK si dekning av dette temaet, på radio, tv og nett, har vore omfattande og grundig over lang tid og skal framleis vere det. Det som mangla i den omtalte reportasjen, er grundig belyst tidlegare og også i seinare sendingar. Det fritar oss sjølvsagt ikkje for å vere nøyaktige i alle samanhengar, men Dahl og andre skal kjenne seg trygg på at vi skal halde fram med å levere grundig og balansert journalistikk på dette området.

NRK meiner ikkje, slik eg ser at eg er sitert på i Romsdals Budstikke, at det er ein direkte samanheng mellom budsjettkutta og bygginga av nytt sjukehus. Samanhengane er langt meir komplekse – og det er også nettopp difor vi har valgt å endre det.

Årsakene til kutta i helseforetaket er samansette og vanskelege å forklare kortfatta. Kutt handlar mellom anna om å få budsjett i balanse og å spare opp eigenkapital til investeringar ved nye og gamle sjukehus. Vi har politiske diskusjonar om fordeling av pengar internt i regionen og om kor mykje pengar som skal gå til helsesektoren totalt. Vår jobb er å forklare komplekse samanhengar slik at dei blir forståelege. Det er eit ansvar vi tar på alvor, og når vi ser at vi ikkje har lukkast slik vi ville, rettar vi det opp.

NRK er bevisst den rolla vi har som nyheitsformidlar. Om nokon meiner vi har vore utydelege på det denne gongen, seier eg meg lei for det. Journalistikken vår er ikkje – og skal ikkje - vere fritatt for kritikk. Tilbakemeldingar og ordskifte gjer all journalistikk betre - også vår.

Charlotte Ervik, distriktsredaktør NRK Møre og Romsdal

