Ap og sykehus – mer champagne?

Leder i Kristiansund Arbeiderparti, Berit Tønnesen, vil ha med seg bystyret på å si nei til fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal. Tidligere helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) vedtok i 2012, etter et unisont krav fra Nordmøre, å legge ned sykehusene i Kristiansund og Molde, for å bygge ett felles sykehus. To år tidligere hadde helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen (Ap) stoppet bygging av nytt sykehus for Romsdal, i Molde. Daværende ordfører i Kristiansund (Ap) markerte dette med champagne.

Grunnen for at Ap i Kristiansund, som fikk rent flertall i bystyret den gangen de gikk FOR fellessykehus, nå ønsker å gå MOT, er at de hevder forutsetningene for fellessykehuset nå er brutt. Høsten 2014, da daværende direktør for Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, reiste rundt og informerte om hennes Idéfaserapport, ble den tiljublet på Nordmøre. En rapport som for øvrig senere fikk helslakt av kvalitetssikringen.

Kristiansund Ap viser til at det ikke er fullverdig barneavdeling inne i planene for fellessykehuset, noe det heller ikke var i den tiljublede Idéfaserapporten. Ellers er Kristiansund Ap lite konkrete på hva som er tatt ut av funksjoner i forhold til Idefaserapporten. Skal man atter en gang foreta viktige politiske beslutninger i Kristiansund, kun basert på løgnaktige myter, uten å presentere konkrete fakta?

De hevder også at arealet for det nye sykehuset er vesentlig krympet. Ikke alle har glemt sykehussaken Kristiansund kommune førte mot helseforetaket. Der var ett av de viktigste momentene at fellessykehuset var planlagt for stort. Nå er det blitt for lite. Det er vanskelig å stole på slike som stadig taler med to tunger.

I rettsaken ble det også hyppig vist til de rigorøse kravene som ligger inne i den veilederen helseforetakene må følge når nye sykehus skal planlegges. Ingen tør ta snarveier og risikere enda en rettsak. Det vil ta nye 8-10 år før man er klar til bygging av et nytt sykehus, om man nå sier stopp enda en gang.

Men det er nettopp dette Ap i Kristiansund nå ønsker, et nei til fellessykehus betyr en ny omstart. Skal vi oppleve at noen i Kristiansund enda en gang markerer med champagne at de har stoppet byggingen av et sykehus?

Forrige gang Kristiansund fikk stoppet byggingen av et sykehus, skrøt daværende ordfører Øyen (Ap) åpent av sine sterke kontakter i regjeringen. Om noen i Romsdal i dag hadde hatt tilsvarende stor innflytelse, ville det planlagte fellessykehuset på Hjelset allerede vært klart til bruk. Kontrasten til virkeligheten kunne ikke vært større.

Sist søndag ble det i Kristiansund arrangert en demonstrasjon mot helseforetakets forslag til økonomiske sparetiltak på Nordmøre: «Nei til helsekutt. Ja til nærhet, føde og akutt». Ingrid Uthaug, en av initiativtakerne, omtaler i en nettkommentar fellessykehuset på Hjelset som et lite DMS, som ikke får støtte fra Nordmøre. Et foto fra en tilsvarende demonstrasjon tidligere i Kristiansund viser imidlertid bannere med påskriften: «60.000 innbyggere vil ha felles sykehus…» Uthaug hevder at folket på Nordmøre ikke har vært enige i de beslutningene som politikere på Nordmøre har tatt, og at demonstrasjonen på søndag er et bevis på det.

Har vi nå nettopp vært vitne til en repetisjon, der enkelte på Nordmøre forsøker å benytte en demonstrasjon til å framstå med en annen mening enn det andre hevder er folkemeningen?

Det er ikke bare i Kristiansund at feilaktige myter lever i beste velgående. Helse Møre og Romsdal, i Ålesund, fant det nødvendig å sende ut en pressemelding, der det bl.a. står: «I etterkant av mediesaker de siste dagene, ser vi behov for å følge opp medier i fylket for å opplyse i saka. Vi er usikre på om media har god nok informasjon om bakgrunnen for at HMR må gjøre innsparinger».

Grunnen for dette uvanlige skrittet fra Helse Møre og Romsdal, var beskrivelsen NRK Møre og Romsdal i Ålesund, ga i et TV-innslag, også sendt på rikskanalen. Distriktsredaktør Charlotte Ervik i NRK Møre og Romsdal er klar på at NRK ikke har dementert noe i saken, fordi hun mener det er en sammenheng mellom det nye sjukehuset og innsparingene.

Direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal og direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge, mener sammenhengen er den motsatte av det NRK formidler. Helseforetakene hevder at det nye sykehuset er en viktig del av løsningen, ikke årsaken til de økonomiske problemene. Distriktsredaktør Charlotte Ervik bør ta seg tid til å forklare hvorfor helseforetaket har kommet til feil konklusjon i denne saken.

Det har også tidligere vært økonomiske problemer i helseforetakene. Ikke minst den gang St. Olav i Trondheim ble bygget. Til overmål var det gjentatte ganger gigantiske budsjettoverskridelser ved sykehusbyggingen. Nå må Helse Midt-Norge vise at de ikke gjør forskjell på Trøndelag og Møre og Romsdal. Nå har dessuten helseforetaket penger på bok så det holder.

Nytt sykehus har vært planlagt siden 80-tallet, men har vært stoppet flere ganger tidligere. Det har vært for mange stopp allerede, vi trenger ikke en til. Nok er nok – pasientene fortjener nytt sykehus NÅ!

Rasmus Rasmussen, Molde

