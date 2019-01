Uryddig av Statens Vegvesen og Romsdal Budstikke

Leserinnlegg

Skremmende å se at SVV ved Håvard Austvik driver med politiske fremstøt for å ramme kritiske røster for å forsvare et samferdselsprosjekt som er i grell kontrast til nasjonale føringer for hvordan nasjonale stamveier skal være.

Om det er Austvik som har uttalt seg usant eller om det er Romsdal Budstikke som har referert feil i stykket om kjøretider 15. januar, vet ikke vi i Romsdalsaksen AS.

Så lang tid tar «aksene» Møreaksen gir 14 minutter kortere reisetid enn Romsdalsaksen fra Bolsønes til Breivika. Fra Hjelset til Breivika gir Romsdalsaksen fire minutter kortere reisetid enn Møreaksen.

Men vi vil med dette påpeke at hverken vi eller HR Prosjekt - som jobber med en samfunnsnytteanalyse for kryssing av Romsdalsfjorden, har gitt SVV i oppdrag å foreta beregninger for oss.

HR Prosjekt ba SVV om oppdaterte investeringskostnader for bygging av Møreaksen for å bruke ferske tall i pågående samfunnsnytteanalyse.

SVV ved Austvik sendte dette til HR Prosjekt, men også en del andre ting som de ikke ble bedt om. Hverken vi eller HR Prosjekt har sett noe særlig på denne informasjonen, men i forbindelse med Austvik sitt politiske innspill i avisa så har vi i Romsdalsaksen kikket litt på det han har kommet med angående kjøretider.

Kjøretider

Vi kjenner ikke til grunnlagstallene SVV har brukt for å beregne kjøretider – hverken vegstandard eller hastigheter, men om vi regner baklengs fra Hjelset på tallene SVV presenterer så tyder det på at de planlegger at man med RA skal bruke hele 8 min lenger kjøretid enn i dag mellom Lønset og Blsønes. Er det alle rundkjøringene i bypakken som er årsaken ?

Både våre og SVV sine beregninger – sett bort fra kjøring gjennom bypakken – viser at nullpunktet, altså samme kjøretid for begge akser ligger ca på Årø.

Årø er det absolutt største knutepunktet i Molde i dag, og vil være det i fremtiden uansett akse. For de fleste byer i Norge der man setter bymiljø i fokus plasserer man stamveiknutepunktene utenfor selve sentrumsområdene. Så også i Ålesund der Breivika er knutepunktet. Samme med Lillehammer, Hamar osv.

Romsdalsaksen ser frem til å presentere samfunnsnytteanalyse for kryssing av Romsdalsfjorden i begynnelsen av februar, der både dette temaet og mere blir belyst.

Jørn Inge Løvik

Daglig leder

Romsdalsaksen As

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook