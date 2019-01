Jeg er alkoholiker. Men du har aldri truffet meg på byen eller beruset i selskap

Leserinnlegg

Jeg har nylig sett programmet «Helene sjekker inn – Alkoholbehandling på Trasoppklinikken».

Jeg er også alkoholiker. Jeg er en godt voksen dame, bor alene og er pensjonist. Du har aldri truffet meg på byen eller i selskap beruset, da var jeg måteholden. Jeg har alltid vært glad i rødvin, det er en god drikk til mat og kos.

Da det ble «mote» at ett glass om dagen var sunt og et gode, ble jeg glad. Nå kunne jeg drikke daglig med god samvittighet. Men det ble ikke bare med det ene, ett til middag og to til kvelden ble mer vanlig. Og det stoppet ikke der heller. Alkohol er listig, gåtefull og mektig.

Jeg hadde alltid en grunn til å ta et glass – når jeg var glad, kunne feire noe, var sliten, lei, sorgtung, sint eller bare ville slappe av og kose meg. Hadde jeg drukket, ville jeg ikke gå ut om kvelden eller invitere noen hjem. Det sosiale livet begrenset seg, mine tanker ble begrenset og jeg utsatte mange ting, både i hjemmet og i livet ellers. Men å ha nok rødvin i huset og nok tid til å drikke, ble viktig – det greidde jeg.

Jeg kjente at dette begrenset livsførselen min kraftig, jeg ville gjerne ut av «bobla», men jeg greidde det ikke. Min styrke var ikke sterk nok, alkoholen hadde makta. Lenge etter at jeg var blitt alkoholiker, innså jeg at jeg virkelig var det, jeg var helt maktesløs overfor denne mektige «vennen».

Jeg fant en liten brosjyre på venterommet hos min fastlege; «Nærbehandling for alkohol- og rusavhengige». Da jeg endelig tok kontakt, ble jeg godt mottatt og jeg fikk vite at jeg var modig!

Nærbehandlingen i Molde, Ressurstjenesten i Molde kommune ble redningen min. Der var jeg i 5 måneder på dagtid. Jeg har fått lære at alkoholisme er en sykdom, både fysisk og psykisk/mentalt, den er kronisk og dødelig.

Jeg har stoppet å drikke og har fått hjelp til å finne en styrke/makt større enn min svake vilje. Jeg har fått hjelp til å se følelsene mine, spesielt de negative som bitterhet, nag og frykt. Jeg har fått hjelp til å jobbe med det og ta min sunne fornuft tilbake. Skritt for skritt går jeg, tar en dag om gangen. Jeg føler at livet «utvider» seg, blir rikerer og jeg er glad! Tenk, jeg har fått hjelp til Å LEVE!

Nærbehandlingen bygger sitt opplegg på 12 trinns-modellen til Anonyme Alkoholikere. Det samme gjør Trasoppklinikken der Helene sjekket inn.

Mitt nyttårsønske er til dere flotte damer som har fått rødvinsglasset til fast følgesvenn. Det er mulig å bryte ut og det er nødvendig å bryte ut om dere vil leve og fortsatt blomstre!