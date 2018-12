Sjøen – vår mest miljøvennlige ferdselsåre

Leserinnlegg

Møre og Romsdal og FNs bærekraftsmål

Økt trafikk er forventet med alle de nye fjordkryssingene som er planlagt eller påtenkt i fylket vårt. Dette gjelder enten det er snakk om djupe tunneler eller lange brostrekk. FNs klimapanel slo nylig fast at myndigheter er nødt til å gjøre en langt større innsats for at temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader. En solid infrastruktur vil være avgjørende for å klare dette (Bærekraftsmål 9) – men i motsetning til teknologi som legger opp til mer utslipp, vil en bærekraftig industrialisering som våger å satse på innovasjon i miljøvennlig transport være et premiss for en utvikling som fremmer økologisk balanse. På den annen side vil utbygging som legger opp til mer bilkjøring, gå i stikk motsatt retning av det vi må gjøre for å nå vår forpliktelse om mindre utslipp.

Vegutbygginger versus et bedre ferjetilbud

I motsetning til veger, er sjøen en ferdselsåre som vi slipper å bygge ut og vedlikeholde. Større bo- og arbeidsmarked er blitt et mantra som ser ut til å trumfe alle andre argumenter. Dette kjennetegnes spesielt i argumentasjonen for utbygging av Møreaksen (ferjefritt E39); men vil en vei som koster hundrevis av kroner å kjøre hver vei de neste 15 årene, innby til arbeidspendling? Samtidig vet vi at de store vegprosjektene også har store miljøkostnader, både i anleggs- og driftsfasen. Dette gjelder ikke minst for djupe, undersjøiske tuneller. Sammenlignet med alternativer med utslippsfri båttransport i industrien, er tunellene et tvilsomt alternativ.

MDG Møre & Romsdal mener at vi i dag plikter å finne bedre miljømessige og økonomiske løsninger på trafikkutfordringene. Reiser med ferje som turist er i seg selv et eksklusivt reisemål, som blant annet muliggjør øyhopping med sykkel. Det blir irrasjonelt å kvitte seg med flest mulig ferjestrekninger, når utslippsfri teknologi for ferjer nå er på full fart inn i markedet. Utslippsfrie ferjer produseres i Norge, og produksjon av slike ferjer bidrar allerede til fylkets verdiskaping.

Bærekraftige alternativer

På flere av ferjestrekningene i Møre og Romsdal er elferjer vedtatt. Elferja Ampere, som går over Sognefjorden, har siden 2015 spart en million liter diesel ved at den er batteridrevet. Et annet utslippsfritt alternativ er båter drevet av hydrogen – også en teknologi som er under utvikling i fylket vårt. MDG heier på denne utviklingen.

I store tunell- og broprosjekt som Møreaksen, Nordøyvegen og Romsdalsaksen, vil kostnadene med vedlikehold og rehabilitering kreve store ressurser framover – uten å bedre miljøet. MDG mener at miljøinvesteringer i samferdsel med utslippsfrie busser og autonome utslippsfrie ferjer må skaleres kraftig opp. Hensynet til naturen rundt oss – og oss som bor her – tilsier at vi ikke har tid til å utsette sistnevnte investeringer.

Knut Iversen Foseide

Miljøpartiet De Grønne, M&R

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook