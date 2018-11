«Nordøyveien – mye tro og mye håp»

Leserinnlegg

Noen vil på død og liv bygge Nordøyveien (Nv) - med tro og håp - og overser fullstendig de klare fakta om hva som blir konsekvensen av en slik gigantutbygging. Strutsepolitikk?

Jeg velger å tro på fylkesrådmannens vurderinger, der det framgår at vi ikke har råd til en slik utbygging. Overhode ikke! Vurderinger som er kvalitetssikret gang på gang.

Jeg velger å tro på de Hovedtillitsvalgte for videregående opplæring som sier at skoler blir nedlagt over hele fylket, at elever må flytte på hybel fra de er femten år for å gå på skole, med alle de problemer det medfører, at den tilpassede opplæringen for elever som har vansker av ulike slag vil forsvinne.

Jeg velger å tro på elevrådsrepresentantene som frykter for utdanningsframtida si og som spør: "Hvorfor skal vi bo i Møre og Romsdal når det videregående skoletilbudet blir rasert?"

Jeg velger å tro på økonomiprofessor Ola Grytten som sier at det er billigere å ha gratis ferger, enn å bygge Nv.

Hvor i all verden er respekten for de økonomiske fakta? Møre og Romsdal fylke sliter med økonomien allerede FØR Nv blir bygget. Da trenger du jammen ikke å være rakettforsker for å forstå at utbygging av Nv vil medføre at fylkesøkonomien stuper til de store (undersjøiske) dyp - og det med rakettfart.

Allerede i 2009, da prisen var anslått til 1,8 milliarder kr, var det advart mot at det kunne bli en utfordring å finansiere Nv uten at det gikk utover andre fylkesoppgaver. Det har hele tiden vært fylkesrådmannens forbannede plikt å fortelle de folkevalgte om de økonomiske konsekvensene, ikke fordi han har "ett eneste mål for øyet: å hindre at vegen blir bygget", som Sandøyordføreren så usaklig sier, men fordi han vil miste jobben om han ikke sier sannheten, uansett hvor brutal den er.

Det er inga bombe at Ålesund og Sandøys ordførere er for Nv. Flott at andre betaler for en kommunal veg i nye Ålesund kommune for 2700 personer. Bare så synd at resten av de 260000 innbyggerne i fylket må betale dyrt for det. Arrogant!

Tilhengerne mener det er et svik om Nv ikke blir bygget. Det er vel minst like mye et svik mot alle de som lenge har ventet på framkommelige veier, og de mange ungdommene som får rasert utdanningstilbudet. Spesielt sett i lys av at vi har en negativ befolkningsutvikling her i fylket. Hvor er moralen, og hvor er ansvaret for hele fylket? Jeg undres.

Med den voldsomme teknologiske utviklinga vi i dag ikke aner omfanget av, er det ikke mange gitt å ha fasiten på hvordan vi transporterer oss om 40 år. Ferger er mye mer fleksible med tanke på alternative framtidige løsninger, enn å låse seg til evig, og kostbart vedlikehold av undersjøiske tunneler.

Jeg forundres over at noen politikere har klokketro på Deloitte-rapporten, bestilt av næringslivet på øyene, og med alle sine forutsetninger og antakelser. Hvorfor bygger ikke Ålesund vegen selv, den er jo lønnsom ifølge rapporten? Hvor er den sunnmørske kremmerånden? Andre har heldigvis skjønt alvoret og setter foten ned. Men fortsatt tviler noen politikere. Kjære vene, ser en på fylkesrådmannens klare tale og tall og på de faktiske konsekvensene for HELE fylket, er det ufattelig at noen fortsatt kan gå inn for bygging av Nv. Tallenes tale er krystallklar.

Hvorfor skal jeg bry meg så mye om at Nv skal bygges eller ikke?

Jo, her står det om framtida og eksistensen til hele fylket. Et fylke jeg er glad i og ønsker skal bestå. Et fylke jeg ønsker skal ha anstendige skoler for ungdommen vår, slik at det blir attraktivt for de å bli i fylket. Et fylke som transportører kan bruke uten å kjøre seg fast på smale og hullete veier. Jeg ønsker ikke at neste generasjon - våre barn og barnebarn - skal få store økonomiske belastninger med å rette opp skaden som bygging av Nv vil medføre, bestemt av politikere som kanskje går ut av politikken om 2-3 år - helt uten ansvar.

Atle Bell

