«Elevenes ønskeliste til jul»

Leserinnlegg

Kjære Håkon Strand.

Forrige fredag var jeg på mitt nærmeste storsenter for å handle på det som betegnes som Black Friday. Rekordlave priser på ting jeg har ønsket meg lenge fikk lommeboka til å brenne. Spesielt én genser skilte seg ut. En ganske dyr genser, men solid rabattert. Dessverre, etter en god, lang tenkepause, måtte jeg bite i det sure eplet. Jeg må fortsatt ha mat den neste måneden, enten jeg liker det eller ikke. Jeg endte opp med ikke å kjøpe den genseren.

I et godt innlegg i Romsdals Budstikke den 28. November kommer du med dine bekymringer for den kommende budsjettbehandlingen i fylket. Her poengterer du fylkets dårlige økonomi, du kritiserer arbeiderpartiet, og du sier at Elevorganisasjonen sammen med flere kommer med svartmalende kritikk som svekker debatten.

Det viktigste du poengterer er fylkets dårlige økonomi. Det er ikke å feie under teppet at vi befinner oss i en sårbar økonomisk situasjon. Hvem som har skylden for dette, kan vi diskutere lenge, og det er sikkert superrelevant i disse valgkampstider. Dessverre kan vi ikke bruke denne kritikken til noe de neste månedene. Fylkestinget vil forbli det samme, og før partiene skal knive om plasser i Fylkesting og Kommunestyrer, skal fylkets økonomi behandles.

For oss i Elevorganisasjonen er skyld irrelevant. Hvem som har kjørt vårt kjære fylkes økonomi i grøften, har fint lite å si. Vi kjemper for én sak. Vi kjemper for at elevene skal få den opplæringen de trenger. Vi kjemper for skolen. I dag er vår mening klar. Dommedagsrapportene vi har sett i det siste må ikke bli en realitet. Det er så enkelt som dette: Å utsette all skoleinvestering i 12-15 år, er uaktuelt. Å øke klassetallene til uhåndterbare størrelser, er uaktuelt. Å fjerne fritt skolevalg, er uaktuelt.

Debatten om Nordøyvegen har vært lang og vanskelig. Flere parter har uttalt seg, lest rapporter, og kommet med sine egne. Hvem som har rett, vet ingen. Det eneste vi vet, er at fylkeskommunens økonomi er svak. Her må man prioritere.

Sammen med samtlige skoleorganisasjoner fortviler vi over hva konsekvensen kan være for den videregående skolen i fylket vårt. Selv har jeg hatt mange søvnløse timer de siste nettene. Disse bekymringene deles av både elever, lærere, skoleledere og skoleansatte fylket over. Vi som bekymrer oss har akkurat samme ønske. Vi ønsker å redde skolen vi er så glad i.

Oppgjørets time er kommet, og det er i denne desember måned politikerne våre skal vise hva som er viktig. Konsekvensen av avgjørelsen vil vi se i flere år framover.

Vi nærmer oss jul, og i år ønsker jeg meg bare én ting. Jeg ønsker meg at alle fylkestingspolitikerne tenker godt og lenge på hva konsekvensene vil bli for skolen i Møre og Romsdal etter denne budsjettbehandlingen. Jeg ønsker meg at de tar det rette valget.

Sigurd Joralf Eidset, politisk nestleder Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal

